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emeletes ágy

Vége a kényelmetlen repülőutaknak! Forradalmi újítással sokkolta az utasokat a légitársaság

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Új megoldással készül a hosszú távú járatok utasai számára az Air New Zealand. Az emeletes ágyak lehetőséget adnak arra, hogy a turistaosztályon utazók kényelmesebb körülmények között pihenjenek az akár 17 órás repülőutak során.
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Az Air New Zealand új szolgáltatással szeretné kényelmesebbé tenni a rendkívül hosszú repülőutakat. Az emeletes ágyakat a turistaosztályon utazók vehetik igénybe az Auckland és New York közötti hosszú távú járatokon – számolt be róla a Daily Mail.

Vége a kényelmetlen repülésnek, az Air New Zealand légitársaságnál emeletes ágyak is kerülnek a turistaosztályra
Vége a kényelmetlen repülésnek, az Air New Zealand légitársaságnál emeletes ágyak is kerülnek a turistaosztályra
Fotó: Air New Zealand

A SkyNest névre keresztelt megoldás az átalakított Boeing 787-9 Dreamliner repülőgépek hátsó részében kap helyet. Az egység hat fekvőhelyből áll, amelyeket három szinten alakítottak ki.

Hogyan működik a SkyNest?

Az utasok négyórás időszakokra foglalhatják le a fekvőhelyeket, amelyek ára 280 amerikai dollártól indul. Egy járaton akár két külön időszak is lefoglalható.

A szolgáltatáshoz párna, takaró és egy kényelmi csomag is jár, amely többek között szemmaszkot, füldugót és testápoló termékeket tartalmaz.

Minden fekvőhely saját olvasólámpával, töltőcsatlakozóval, szellőzővel és biztonsági övvel rendelkezik.

A fekvőhelyeket függöny választja el a környezettől, ami nagyobb magánszférát biztosít az utasoknak. A légitársaság ugyanakkor úgy alakította ki a rendszert, hogy a személyzet szükség esetén továbbra is figyelemmel tudja kísérni az utasokat.

Az utasok előre kiválaszthatják, hogy a felső, a középső vagy az alsó fekvőhelyet szeretnék használni.

Az emeletes ágyak kényelmes utazást bíztosítanak

Az Auckland és New York közötti járatok akár 17,5 órásak is lehetnek, ezért a légitársaság szerint sok utas számára jelenthet előnyt néhány óra zavartalan pihenés.

A SkyNest szolgáltatást 15 évnél idősebb turistaosztályon utazó utasok vehetik igénybe. Az első tapasztalatok szerint a fekvőhelyek ugyan nem helyettesítik a hagyományos ágyakat, de jelentősen kényelmesebb alvási lehetőséget kínálnak a hosszú repülőutak során.

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