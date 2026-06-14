Ezért fáj egyre gyakrabban a gyomrunk az életkor előrehaladtával

Az Egyesült Államokban becslések szerint 60-70 millió embert érintenek különféle emésztőrendszeri betegségek. A leggyakoribb panaszok közé tartozik a gyomorégés, a puffadás, a hasi fájdalom, valamint a székrekedés és a hasmenés. Az életkor előrehaladtával a gyomor-bélrendszert irányító idegek és izmok működése fokozatosan romolhat. Emiatt az emésztési folyamat lelassul, az egyes szervek közötti kommunikáció pedig kevésbé lesz hatékony, hívta fel a figyelmet a huffpost.
Ennek következtében:
- gyakrabban jelentkezhet reflux,
- lassabban ürülhet a gyomor,
- nőhet a puffadás és az emésztési zavarok kockázata,
- gyakoribbá válhat a székrekedés.
A szakemberek szerint a nyelőcső és a nyelésben részt vevő izmok koordinációja is romolhat, ami tovább növeli a gyomorsav visszaáramlásának esélyét.
Egy alattomos változás, amiről kevesen tudnak
Az öregedéssel a gyomor védőrétege is elvékonyodhat. Emellett csökken bizonyos hormonhatású anyagok, úgynevezett prosztaglandinok termelődése, amelyek normál esetben védik a gyomor falát.
Ez azt jelenti, hogy idősebb korban nagyobb lehet a kockázata a gyomorhurutnak, a gyomorfekélynek, illetve a gyomornyálkahártya sérüléseinek.
A bélrendszerben is elszaporodhatnak a problémák
A vékonybél működésének lassulása kedvezhet a baktériumok túlszaporodásának, ami puffadást, hasi diszkomfortot és hasmenést válthat ki.
A vastagbélben pedig a lelassult bélmozgás székrekedéshez vezethet, valamint növelheti a divertikulózis kialakulásának esélyét. Ilyenkor apró tasakok jelennek meg a bélfal gyengébb pontjain, amelyek később begyulladhatnak vagy vérezhetnek.
Az idősebb korban gyakrabban jelentkező krónikus betegségek – például az ízületi problémák, a szív- és érrendszeri betegségek vagy a cukorbetegség – sokaknál csökkentik a fizikai aktivitást. A gasztroenterológusok szerint azonban a mozgás hiánya közvetlenül hat az emésztésre.
Ha nem mozog a test, a bélrendszer sem mozog megfelelően
– figyelmeztetnek a szakértők.
A gyógyszerek is tönkretehetik az emésztőrendszert
Sokan nem gondolnak rá, de számos vényköteles és recept nélkül kapható gyógyszer okozhat emésztőrendszeri mellékhatásokat. Különösen problémásak lehetnek a nem szteroid gyulladáscsökkentők, például az aszpirin és az ibuprofen.
Ezek hosszabb távon gyomorfájdalmat, hányingert, székrekedést, hasmenést, sőt akár fekélyeket is okozhatnak.
Ezt a hat dolgot érdemes megtenni, ha javítani akarja az emésztését
1. Rágjon alaposabban
Az emésztés már a szájban elkezdődik. A nyálban található enzimek segítik a zsírok és a keményítők lebontását. A szakértők szerint érdemes minden falatot legalább 15-20-szor megrágni.
2. Figyeljen a megfelelő folyadékbevitelre
Az idősebb embereknél gyakori a szájszárazság, ami megnehezíti a rágást és a nyelést. A rendszeres vízfogyasztás nemcsak emiatt fontos, hanem azért is, mert segíthet megelőzni a székrekedést.
3. Egyen több növényi eredetű ételt
A rostban gazdag zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek és teljes kiőrlésű gabonák támogatják a bélműködést és javítják a bélflóra állapotát. A szakértők szerint a feldolgozott élelmiszerek túlzott fogyasztása felboríthatja a bélrendszer természetes egyensúlyát.
4. Mozogjon minden nap
Már egy 15 perces séta is jelentősen javíthatja a gyomor ürülését és serkentheti a bélmozgást.
5. Aludjon eleget
A kutatások szerint a napi 7-9 óra alvás fontos szerepet játszik a bélrendszer egészségének fenntartásában. Az alváshiány növelheti a szervezetben a gyulladásos folyamatokat, amelyek az emésztésre is negatívan hatnak.
6. Szedje helyesen a gyógyszereit
Az orvosok szerint sok mellékhatás megelőzhető lenne a gyógyszerek megfelelő alkalmazásával. Például a gyulladáscsökkentőket nem szabad éhgyomorra bevenni, míg egyes savcsökkentő készítményeket reggeli előtt fél órával ajánlott alkalmazni.
Ezek a tünetek már komoly bajt jelezhetnek
Bár az emésztési problémák gyakran az öregedés természetes velejárói, bizonyos tüneteket nem szabad félvállról venni.
Mielőbb orvoshoz kell fordulni, ha az alábbiak közül bármelyik jelentkezik:
- tartós hasi fájdalom,
- nyelési nehézség,
- hányinger vagy hányás,
- megmagyarázhatatlan fogyás,
- véres széklet,
- fekete, kátrányszerű széklet,
- tartósan megváltozott székelési szokások.
A szakemberek hangsúlyozzák: az emésztési panaszok mögött nem mindig az életkor áll, ezért a tartós tüneteket minden esetben érdemes kivizsgáltatni.
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Még a cinket is feloldja, téged mégis békén hagy – miért nem emészti meg önmagát a gyomrunk?
A gyomorsav az emberi test egyik legfigyelemreméltóbb anyaga, amely döbbenetes erejével képes lebontani szinte bármit, ami az utunkba kerül. Ez a sav olyan erős, hogy könnyedén feloldja a cinket, és percek alatt megkezdi a nyers hús lebontását. Az emésztés folyamata során a gyomorsav, vagyis gyomorban lévő sósav pH-értéke nagyjából 1-2 között mozog, ami rendkívül savas közeget jelent.
Nagyobb bajt okoz a székrekedés, mint hittük
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