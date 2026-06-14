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emésztőrendszer

Ezért fáj egyre gyakrabban a gyomrunk az életkor előrehaladtával

52 perce
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Sokan tapasztalják, hogy azok az ételek, amelyeket fiatalabb korukban gond nélkül fogyasztottak, idősebb korban hirtelen puffadást, gyomorégést vagy hasi fájdalmat okoznak. A jelenség nem a véletlen műve: a szakértők szerint az emésztőrendszer működése az öregedéssel jelentősen megváltozik.
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Az Egyesült Államokban becslések szerint 60-70 millió embert érintenek különféle emésztőrendszeri betegségek. A leggyakoribb panaszok közé tartozik a gyomorégés, a puffadás, a hasi fájdalom, valamint a székrekedés és a hasmenés. Az életkor előrehaladtával a gyomor-bélrendszert irányító idegek és izmok működése fokozatosan romolhat. Emiatt az emésztési folyamat lelassul, az egyes szervek közötti kommunikáció pedig kevésbé lesz hatékony, hívta fel a figyelmet a huffpost.

gyomorégés, hasfájás, emésztőrendszer
Sajnos az öregedéssel a gyomor-bélrendszert irányító idegek és izmok működése fokozatosan romolhat, ezért egyre több embernél jelentkezhetnek emésztőrendszeri betegségek
Fotó: Sora Shimazaki / Pexels

Ennek következtében:

  • gyakrabban jelentkezhet reflux,
  • lassabban ürülhet a gyomor,
  • nőhet a puffadás és az emésztési zavarok kockázata,
  • gyakoribbá válhat a székrekedés.

A szakemberek szerint a nyelőcső és a nyelésben részt vevő izmok koordinációja is romolhat, ami tovább növeli a gyomorsav visszaáramlásának esélyét.

Egy alattomos változás, amiről kevesen tudnak

Az öregedéssel a gyomor védőrétege is elvékonyodhat. Emellett csökken bizonyos hormonhatású anyagok, úgynevezett prosztaglandinok termelődése, amelyek normál esetben védik a gyomor falát.

Ez azt jelenti, hogy idősebb korban nagyobb lehet a kockázata a gyomorhurutnak, a gyomorfekélynek, illetve a gyomornyálkahártya sérüléseinek.

A bélrendszerben is elszaporodhatnak a problémák

A vékonybél működésének lassulása kedvezhet a baktériumok túlszaporodásának, ami puffadást, hasi diszkomfortot és hasmenést válthat ki.

A vastagbélben pedig a lelassult bélmozgás székrekedéshez vezethet, valamint növelheti a divertikulózis kialakulásának esélyét. Ilyenkor apró tasakok jelennek meg a bélfal gyengébb pontjain, amelyek később begyulladhatnak vagy vérezhetnek.

Az idősebb korban gyakrabban jelentkező krónikus betegségek – például az ízületi problémák, a szív- és érrendszeri betegségek vagy a cukorbetegség – sokaknál csökkentik a fizikai aktivitást. A gasztroenterológusok szerint azonban a mozgás hiánya közvetlenül hat az emésztésre.

Ha nem mozog a test, a bélrendszer sem mozog megfelelően

 – figyelmeztetnek a szakértők.

A gyógyszerek is tönkretehetik az emésztőrendszert

Sokan nem gondolnak rá, de számos vényköteles és recept nélkül kapható gyógyszer okozhat emésztőrendszeri mellékhatásokat. Különösen problémásak lehetnek a nem szteroid gyulladáscsökkentők, például az aszpirin és az ibuprofen.

Ezek hosszabb távon gyomorfájdalmat, hányingert, székrekedést, hasmenést, sőt akár fekélyeket is okozhatnak.

Ezt a hat dolgot érdemes megtenni, ha javítani akarja az emésztését

1. Rágjon alaposabban

Az emésztés már a szájban elkezdődik. A nyálban található enzimek segítik a zsírok és a keményítők lebontását. A szakértők szerint érdemes minden falatot legalább 15-20-szor megrágni.

2. Figyeljen a megfelelő folyadékbevitelre

Az idősebb embereknél gyakori a szájszárazság, ami megnehezíti a rágást és a nyelést. A rendszeres vízfogyasztás nemcsak emiatt fontos, hanem azért is, mert segíthet megelőzni a székrekedést.

3. Egyen több növényi eredetű ételt

A rostban gazdag zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek és teljes kiőrlésű gabonák támogatják a bélműködést és javítják a bélflóra állapotát. A szakértők szerint a feldolgozott élelmiszerek túlzott fogyasztása felboríthatja a bélrendszer természetes egyensúlyát.

4. Mozogjon minden nap

Már egy 15 perces séta is jelentősen javíthatja a gyomor ürülését és serkentheti a bélmozgást.

5. Aludjon eleget

A kutatások szerint a napi 7-9 óra alvás fontos szerepet játszik a bélrendszer egészségének fenntartásában. Az alváshiány növelheti a szervezetben a gyulladásos folyamatokat, amelyek az emésztésre is negatívan hatnak.

6. Szedje helyesen a gyógyszereit

Az orvosok szerint sok mellékhatás megelőzhető lenne a gyógyszerek megfelelő alkalmazásával. Például a gyulladáscsökkentőket nem szabad éhgyomorra bevenni, míg egyes savcsökkentő készítményeket reggeli előtt fél órával ajánlott alkalmazni.

Ezek a tünetek már komoly bajt jelezhetnek

Bár az emésztési problémák gyakran az öregedés természetes velejárói, bizonyos tüneteket nem szabad félvállról venni.

Mielőbb orvoshoz kell fordulni, ha az alábbiak közül bármelyik jelentkezik:

  • tartós hasi fájdalom,
  • nyelési nehézség,
  • hányinger vagy hányás,
  • megmagyarázhatatlan fogyás,
  • véres széklet,
  • fekete, kátrányszerű széklet,
  • tartósan megváltozott székelési szokások.

A szakemberek hangsúlyozzák: az emésztési panaszok mögött nem mindig az életkor áll, ezért a tartós tüneteket minden esetben érdemes kivizsgáltatni.

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