Ezért fáj egyre gyakrabban a gyomrunk az életkor előrehaladtával

Az Egyesült Államokban becslések szerint 60-70 millió embert érintenek különféle emésztőrendszeri betegségek. A leggyakoribb panaszok közé tartozik a gyomorégés, a puffadás, a hasi fájdalom, valamint a székrekedés és a hasmenés. Az életkor előrehaladtával a gyomor-bélrendszert irányító idegek és izmok működése fokozatosan romolhat. Emiatt az emésztési folyamat lelassul, az egyes szervek közötti kommunikáció pedig kevésbé lesz hatékony, hívta fel a figyelmet a huffpost.

Sajnos az öregedéssel a gyomor-bélrendszert irányító idegek és izmok működése fokozatosan romolhat, ezért egyre több embernél jelentkezhetnek emésztőrendszeri betegségek

Fotó: Sora Shimazaki / Pexels

Ennek következtében:

gyakrabban jelentkezhet reflux,

lassabban ürülhet a gyomor,

nőhet a puffadás és az emésztési zavarok kockázata,

gyakoribbá válhat a székrekedés.

A szakemberek szerint a nyelőcső és a nyelésben részt vevő izmok koordinációja is romolhat, ami tovább növeli a gyomorsav visszaáramlásának esélyét.

Egy alattomos változás, amiről kevesen tudnak

Az öregedéssel a gyomor védőrétege is elvékonyodhat. Emellett csökken bizonyos hormonhatású anyagok, úgynevezett prosztaglandinok termelődése, amelyek normál esetben védik a gyomor falát.

Ez azt jelenti, hogy idősebb korban nagyobb lehet a kockázata a gyomorhurutnak, a gyomorfekélynek, illetve a gyomornyálkahártya sérüléseinek.

A bélrendszerben is elszaporodhatnak a problémák

A vékonybél működésének lassulása kedvezhet a baktériumok túlszaporodásának, ami puffadást, hasi diszkomfortot és hasmenést válthat ki.

A vastagbélben pedig a lelassult bélmozgás székrekedéshez vezethet, valamint növelheti a divertikulózis kialakulásának esélyét. Ilyenkor apró tasakok jelennek meg a bélfal gyengébb pontjain, amelyek később begyulladhatnak vagy vérezhetnek.

Az idősebb korban gyakrabban jelentkező krónikus betegségek – például az ízületi problémák, a szív- és érrendszeri betegségek vagy a cukorbetegség – sokaknál csökkentik a fizikai aktivitást. A gasztroenterológusok szerint azonban a mozgás hiánya közvetlenül hat az emésztésre.

Ha nem mozog a test, a bélrendszer sem mozog megfelelően

– figyelmeztetnek a szakértők.

A gyógyszerek is tönkretehetik az emésztőrendszert

Sokan nem gondolnak rá, de számos vényköteles és recept nélkül kapható gyógyszer okozhat emésztőrendszeri mellékhatásokat. Különösen problémásak lehetnek a nem szteroid gyulladáscsökkentők, például az aszpirin és az ibuprofen.