Megszólalt a Trónok harca sztárja, így omlott össze a sorozat után

2026 tavaszán adott őszinte interjút Emilia Clarke, aki ma már egészen máshogy tekint a karrierjére, mint a Game of Thrones őrülete idején. Emilia Clarke elárulta, hogy a 2019-es Emmy-gála után különösen mélyen érintette, hogy nem nyert díjat, ám másnap eldöntötte: nem akarja többé mások visszajelzéséhez kötni a saját sikerét – írja a Variety.

Emilia Clarke

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Emilia Clarke már nem akar a múlt árnyékában élni

Daenerys Targaryen szerepe világsztárrá tette, de a sorozat vége sok rajongót felháborított. Clarke sem titkolta, hogy dühös volt karaktere sorsára, mégis mostanra jutott el oda, hogy hálával tud visszanézni a Trónok harca éveire.

A színésznő szerint korábban túlságosan fontosnak tartotta a díjakat és a külső elismerést, ma viszont már inkább azt keresi, melyik munka okoz valódi örömöt neki. Új filmje, a Next Life, valamint sorozatai, a Ponies és a Criminal is ezt az új korszakot jelzik.

Merészebb szerepek, új lendület

Clarke most olyan karaktereket vállal, amelyekben végre szabadabban mozoghat. A Criminal című sorozatban például egy fegyveres rablót alakít, akit ő maga is provokatívan, vad energiákkal teli figuraként írt le.

A bulvár számára persze továbbra is izgalmas kérdés, hogy a Sárkányok Anyja hogyan tud kitörni ikonikus szerepe árnyékából. Úgy tűnik, Emilia Clarke válasza egyszerű:

nem menekül a múlt elől, de már nem is hagyja, hogy az határozza meg.

Túlélésből erőt kovácsolt

A színésznő két agyvérzést is túlélt a Trónok harca évei alatt, később pedig létrehozta SameYou nevű alapítványát, amely agysérülésből felépülő embereket támogat. Clarke korábban arról is beszélt, hogy hosszú ideig attól félt, a betegsége tönkretette a színészi képességeit.

Most azonban úgy tűnik, Emilia Clarke már nem bizonyítani akar, hanem élvezni azt, amit csinál. És talán éppen ettől lett izgalmasabb, mint valaha.