Alig takart valamit Emily Ratajkowski születésnapi ruhája

Emily Ratajkowski Instagram-oldalán osztott meg fotókat a születésnapi ünnepségéről, amelyet New York egyik népszerű helyén, a Ha's Snack Barban tartott. A modell egy testhez simuló, feltűnő vörös ruhát választott az alkalomra. A különleges darabot számos kivágás és rojtos részlet díszítette, így első pillantásra úgy tűnt, mintha a ruha szinte széthasadt volna rajta. A látványos kreáció elemeit aranyszínű díszítések fogták össze. A képeken Ratajkowski egy vörös születésnapi torta előtt is pózol, miközben magabiztos tekintettel néz a kamerába, számolt be a Fox News.

Emily Ratajkowski a 35. születésnapját nagyon szexi vörös ruhában ünnepelte, ami nem sokat takart a csodálatos testéből – Fotó: Instagram

A bejegyzés alatt pillanatok alatt megjelentek a gratulációk. Nemcsak a rajongói, hanem több világsztár is felköszöntötte a modellt. Penélope Cruz szívhez szóló üzenetet küldött, míg Irina Shayk arról írt, mennyire örült, hogy együtt ünnepelhették barátnőjét.

Hosszú út vezetett a világhírig

Emily Ratajkowski pályafutása már tinédzserkorában elkezdődött, amikor 14 évesen szerződést kötött a Ford Models modellügynökséggel. Az igazi áttörést azonban 2013 hozta meg számára. Ekkor szerepelt Robin Thicke világsikerű Blurred Lines című dalának videóklipjében, amelynek köszönhetően egyik napról a másikra világszerte ismertté vált.

A siker után számos magazin címlapján szerepelt, modellkarrierje pedig meredeken ívelt felfelé.

A Victoria's Secret kifutóján is bizonyított

A modell 2025 októberében először lépett a Victoria's Secret legendás divatbemutatójának kifutójára. Korábban már együtt dolgozott a márkával, amikor részt vett annak ikonikus kampányában.

Egy interjúban elmondta, hogy gyerekként olyan szupermodellekre nézett fel, mint Gisele Bündchen, Candice Swanepoel, Naomi Campbell vagy Adriana Lima, ezért különösen nagy megtiszteltetésként élte meg, hogy később ő is a márka arca lehetett.

A színészetben nem találta meg önmagát Emily Ratajkowski

Ratajkowski a modellkedés mellett filmekben és sorozatokban is feltűnt. Legismertebb filmszerepét a Holtodiglan című thrillerben kapta, ahol Ben Affleck karakterének szeretőjét alakította.