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Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski fedetlen telt kebleit csak egy kisbaba szája takarta – 18+!

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Minden eddiginél polgárpukkasztóbb fotósorozattal jelentkezett a világhírű amerikai modell. Emily Ratajkowski a New York Magazine-nak őszintén beszélt élete egyik legnehezebb időszakáról, arról, hogyan változott meg az élete a gyermeke születése után.
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Emily Ratajkowskibabázásfotósorozat

Emily Ratajkowski minden téren kitárulkozott. Döbbenetes vallomást tett arról, hogyan változott meg az élete a kisfia öt évvel ezelőtti születés után. A drámai témához elementáris erejű fotósorozatot is vállalt a magazin kedvéért. Az amerikai modell a képeken egy szétgombolt fekete ingben egy játékbabát szorít a fedetlen kebléhez, mintha szoptatást imitálna.

Emily Ratajkowski
Emily Ratajkowski drámaian bevállalós fotókat készíttetett az anyaságról szóló vallomásához – Fotó: Instagram

Hamar megromlott Emily Ratajkowski kapcsolata gyermeke apjával

A New York Magazine-nak arról ír a Motherfucker (Anyaszomorító) című esszéjében, hogy nem sokkal 30. születésnapja előtt adott életet kisfiának. A modell szerint az anyaság egyszerre hozott hatalmas boldogságot és komoly kihívásokat az életébe. Elmondása alapján a szülést követő időszakban olyan események sora indult el, amely végül a házassága végét jelentette. 

És aztán, egy olyan időszakban, amely egyszerre tűnt pillanatnyinak és kínzóan lassúnak, a házasságom összeomlott. Hat hónappal a fiam születése után a férjemmel megszűnt köztünk a szexuális kapcsolat. Kevesebb mint egy évvel később különváltunk

– írja Ratajkowski.

Meghökkentő őszinteséggel beszélt a változásról

Ratajkowski azt állítja, hogy a válás után teljesen új szemlélettel kezdett tekinteni önmagára és a kapcsolataira. Korábban soha nem randizott kötetlenül, ám a szakítás után tudatosan úgy döntött, hogy másként éli meg a nőiességét és a függetlenségét. Saját bevallása szerint elege lett azokból az elvárásokból, amelyeknek korábban igyekezett megfelelni.

Az anyává válásomat megelőző években egyre mélyebben kezdtem neheztelni arra a naivitásra és egyenlőtlenségre, amelyet a 'jó kislány' szerepe hagyott rám. Úgy döntöttem, hogy átszexelem magam egy újfajta nővé. El akartam pusztítani a Madonnát, azt a különleges lányt, akivé oly kemény munkával váltam, mielőtt egy baba kettészakította volna a hüvelyemet, és a helyére egy ribancot akartam állítani

– vallotta meg.

Egyedülálló anyaként is megtalálta önmagát

A világsztár szerint a randizás és az önálló élet megtapasztalása segített visszaszerezni az önbizalmát. Vallomásában arról ír, hogy hosszú út vezetett odáig, hogy ismét saját kezébe vegye az élete irányítását. A személyes hangvételű írás, és a hozzá mellékelt polgárpukkasztó, bevállalós fotók hatalmas visszhangot váltottak ki a közösségi médiában, ahol sokan méltatták a modell leplezetlen őszinteségét.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Alig takart valamit Emily Ratajkowski születésnapi ruhája

Elképesztő szettben ünnepelte 35. születésnapját a világhírű modell. Emily Ratajkowski olyan merész ruhában jelent meg a buliján, amely szinte semmit sem bízott a képzeletre, a rajongók pedig azonnal ellepték a közösségi oldalát.

Emily Ratajkowski olyat villantott, hogy még a víz is felforrt körülötte

Emily Ratajkowski ismét magára vonta a rajongók figyelmét. A világhírű modell egy feltűnő piros fürdőruhában pózolt a medenceparton, és a fotók pillanatok alatt bejárták az internetet.

 

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