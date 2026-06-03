Csodaszer, amely nem csak a fogyásban segít, a rák ellen is jó lehet

Az emlőrák a nők egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése világszerte. Egy új kutatás szerint azonban azoknál a nőknél, akik GLP-1 típusú gyógyszereket (például Ozempicet vagy Wegovyt) szednek, alacsonyabb lehet a betegség kialakulásának kockázata – számolt be róla a New York Post.

Az emlőrák megelőzésében is szerepet kaphatnak a GLP-1 gyógyszerek (A kép illusztráció)

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Az emlőrák kockázatát vizsgálták a kutatók

A Pennsylvaniai Egyetem Perelman Orvosi Karának kutatói több mint 110 ezer, 45 és 80 év közötti nő egészségügyi adatait elemezték. A vizsgálat eredményei szerint a GLP-1 gyógyszert használó nőknél 30 százalékkal kisebb valószínűséggel alakult ki emlőrák, mint azoknál, akik nem szedtek ilyen készítményt.

A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredmények nem bizonyítják egyértelműen, hogy a gyógyszerek közvetlenül csökkentik a daganat kialakulásának esélyét. Ugyanakkor az összefüggés elég erős ahhoz, hogy további klinikai vizsgálatok induljanak a témában.

A szakemberek szerint az elhízás és a krónikus gyulladás több daganattípus, köztük az emlőrák kialakulásával is kapcsolatban állhat. A GLP-1 gyógyszerek nemcsak a testsúly csökkentésében segítenek, hanem az anyagcsere-folyamatokra és a gyulladásos mechanizmusokra is hatással lehetnek.

Korábbi kutatások már arra utaltak, hogy ezek a készítmények csökkenthetik az elhízással összefüggő daganatok kockázatát. Egy tavaly publikált tanulmány szerint a GLP-1 gyógyszereket használóknál 13 elhízással összefüggő daganattípus közül 10 esetében mérséklődött a kockázat.

Állatkísérletekben szintén biztató eredmények születtek. A tirzepatid hatóanyag például jelentős testsúlycsökkenést eredményezett egereknél, miközben az emlődaganatok mérete is csökkent.

A szakértők szerint egyelőre korai lenne kijelenteni, hogy a GLP-1 gyógyszerek megelőzhetik az emlőrákot. A jelenlegi eredmények azonban arra utalnak, hogy érdemes tovább vizsgálni a készítmények szerepét a daganatok megelőzésében.

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