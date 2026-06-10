Jézus energiaitalt reklámoz? – elképesztő trend hódít

Miközben a sztárok egymás után dobják piacra saját italmárkáikat, úgy tűnik, egy mindenkinél nagyobb név is megérkezett a bizniszbe. Legalábbis közvetve. Az Egyesült Államokban sorra jelennek meg azok az energiaitalok, amelyek nyíltan keresztény üzenetekkel próbálják meghódítani a vásárlókat, szúrta ki a Guardian.
A Yahweh, az Agape, a 4gvn, a Praise Energy vagy éppen a Heir Lion nem csupán italokat kínálnak. A gyártók szerint küldetésük van: minél több emberhez eljuttatni a kereszténység üzenetét. A Yahweh alapítója egy videóban azt állította, hogy Isten helyezte a szívükre az ötletet, hogy energiaitalokon keresztül hirdessék az evangéliumot. Sokan azonban szkeptikusak. A kritikusok szerint ugyanis nehéz eldönteni, hogy a cél valóban a megtérés vagy inkább a profit.
Az egyik energiaital úgy néz ki, mintha maga Jézus lenne rajta
A dobozokon gyakran feltűnnek vallási motívumok, bibliai utalások és Jézus-ábrázolások. A Praise Energy például egy Zion nevű rajzolt oroszlánt használ kabalaként, aki „Szeretem Jézust” feliratú pólóban pózol sportcipőben.
Más márkák ennél is tovább mennek, és szinte közvetlenül a keresztény ikonográfiára építik a teljes marketingjüket.
A tesztelők szerint nem minden ital éri el ugyanazt a szintet. A Blessed Berry nevű ital például többek szerint túlzottan gyógyszerízűre sikerült, és az utóíze sokáig megmarad. A Preachin' Peach viszont kifejezetten pozitív kritikákat kapott. Többen úgy jellemezték, mintha egy őszibarackos nyalókát innának folyékony formában.
A legnagyobb meglepetést azonban a 4gvn nevű márka okozta. A Gospel Gummy nevű változat állítólag szinte tökéletesen visszaadja a gumicukrok ízét. A tesztelők szerint olyan pontosan sikerült reprodukálni a gumicukor aromáját, hogy az már szinte hihetetlen.
Az egyik vélemény szerint, ha valaki azt mondaná, hogy Jézus a vizet gumicukorízű energiaitallá változtatta, akár még el is hinnék neki.
Térítenek vagy egyszerűen üzletelnek?
A gyártók azt állítják, hogy termékeik segítenek megszólítani a fiatalokat és közelebb vinni őket a kereszténységhez. Egyes csomagolások még külön kartondobozokat is tartalmaznak, amelyeket kifejezetten hittérítő célokra lehet felhasználni.
Mások szerint viszont Jézus neve egyszerűen új marketingeszközzé vált. Hiszen a kereszténységnek aligha van ismertségi problémája: Jézus a világ legismertebb történelmi-vallási alakjai közé tartozik.
Egyre nagyobb üzlet a hit
Az energiaital-piac évek óta hatalmas üzlet, és úgy tűnik, már a vallás sem maradhat ki belőle. A kérdés továbbra is nyitott: vajon ezek az italok több embert vezetnek el a hithez, vagy inkább a hit vezet több embert a pénztárhoz? Egy biztos: Amerikában már nemcsak a koffein adhat mennyei löketet.
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