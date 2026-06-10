Jézus energiaitalt reklámoz? – elképesztő trend hódít

Miközben a sztárok egymás után dobják piacra saját italmárkáikat, úgy tűnik, egy mindenkinél nagyobb név is megérkezett a bizniszbe. Legalábbis közvetve. Az Egyesült Államokban sorra jelennek meg azok az energiaitalok, amelyek nyíltan keresztény üzenetekkel próbálják meghódítani a vásárlókat, szúrta ki a Guardian.

A Yahweh energiaital alapítói szerint maga Isten helyezte a szívükre az ötletet, hogy ily formán hirdessék az evangéliumot – Fotó: drinkyahweh.com

A Yahweh, az Agape, a 4gvn, a Praise Energy vagy éppen a Heir Lion nem csupán italokat kínálnak. A gyártók szerint küldetésük van: minél több emberhez eljuttatni a kereszténység üzenetét. A Yahweh alapítója egy videóban azt állította, hogy Isten helyezte a szívükre az ötletet, hogy energiaitalokon keresztül hirdessék az evangéliumot. Sokan azonban szkeptikusak. A kritikusok szerint ugyanis nehéz eldönteni, hogy a cél valóban a megtérés vagy inkább a profit.

Az egyik energiaital úgy néz ki, mintha maga Jézus lenne rajta

A dobozokon gyakran feltűnnek vallási motívumok, bibliai utalások és Jézus-ábrázolások. A Praise Energy például egy Zion nevű rajzolt oroszlánt használ kabalaként, aki „Szeretem Jézust” feliratú pólóban pózol sportcipőben.

Más márkák ennél is tovább mennek, és szinte közvetlenül a keresztény ikonográfiára építik a teljes marketingjüket.

A tesztelők szerint nem minden ital éri el ugyanazt a szintet. A Blessed Berry nevű ital például többek szerint túlzottan gyógyszerízűre sikerült, és az utóíze sokáig megmarad. A Preachin' Peach viszont kifejezetten pozitív kritikákat kapott. Többen úgy jellemezték, mintha egy őszibarackos nyalókát innának folyékony formában.

A legnagyobb meglepetést azonban a 4gvn nevű márka okozta. A Gospel Gummy nevű változat állítólag szinte tökéletesen visszaadja a gumicukrok ízét. A tesztelők szerint olyan pontosan sikerült reprodukálni a gumicukor aromáját, hogy az már szinte hihetetlen.

Az egyik vélemény szerint, ha valaki azt mondaná, hogy Jézus a vizet gumicukorízű energiaitallá változtatta, akár még el is hinnék neki.

Térítenek vagy egyszerűen üzletelnek?

A gyártók azt állítják, hogy termékeik segítenek megszólítani a fiatalokat és közelebb vinni őket a kereszténységhez. Egyes csomagolások még külön kartondobozokat is tartalmaznak, amelyeket kifejezetten hittérítő célokra lehet felhasználni.