Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokan túl későn ismerik fel ezt az életveszélyes állapotot – ezek a legfontosabb tünetek

eper

Veszélyes: ne fogyassza el az epret, ha ezt látja rajta

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az eper frissességének megőrzésében kiemelten fontos a megfelelő tárolás. Az eper érzékeny gyümölcs, ezért már kisebb sérülések esetén is érdemes figyelni az állapotára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
eperromlásállapotfogyasztás

Ha a gyümölcsön látható elváltozások jelennek meg, azok alapján kell eldönteni, hogy még felhasználható-e. Az eper minősége rövid idő alatt változhat, ezért nem minden esetben kell azonnal kidobni a sérült szemeket számolt be róla a Myhomebook.

eper
Így néz ki az egészséges eper 
Fotó: Pexels

Sokan rosszul csinálják: ezért romlik meg gyorsan az eper

A szakértők szerint a penészes, illetve sötét, puha foltokkal rendelkező gyümölcsöket teljes egészében ki kell dobni. 

A penészes részek levágása nem jelent biztonságos megoldást, mert a gombaspórák a gyümölcs belsejében is elterjedhetnek. 

A fertőzés a közvetlenül mellette lévő szemeket is érintheti, ezért ezeket is érdemes alaposan megvizsgálni. Az enyhén nyomódott, de még fogyasztható gyümölcsökből turmix, gyümölcspüré vagy más desszert készülhet. 

A hosszabb eltarthatóság érdekében az epret hűvös, sötét helyen, lehetőleg a hűtőszekrény zöldséges rekeszében ajánlott tárolni. 

A gyümölcsöt mosatlanul, a szárával és a csészeleveleivel együtt célszerű eltenni. A friss eper általában legfeljebb két napig őrzi meg minőségét a hűtőszekrényben. A tartósítás egyik leghatékonyabb módja a fagyasztás, amely megfelelő előkészítés mellett akár hónapokra megőrizheti az aromáját.

Mérgező szamóca terjed Magyarországon

Magyarországon egyre gyakrabban bukkan fel az indiai szamóca (más néven indiai pimpó vagy díszeper), amelyet könnyű összetéveszteni az erdei szamócával. A növény termése élénkpiros, de felfelé áll, magjai erősebben kiemelkednek, virága pedig sárga, nem fehér. Fogyasztása nem ajánlott, mert nagyobb mennyiségben gyomorfájást, hányingert, hányást vagy hasmenést okozhat, ezért csak olyan erdei gyümölcsöt érdemes leszedni, amelyet biztosan felismerünk.

 

Egyre nagyobb nyomás nehezedik a hazai termelőkre

A magyar eperpiacot egyre erősebben befolyásolja az import, amely már a hazai szezon előtt megjelenik a piacokon, főként görög származású áru formájában. Bár a magyar szamóca ára 2026-ban viszonylag stabil maradt, a termelőknek továbbra is komoly versenyt jelent a nagy mennyiségben érkező külföldi termék. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!