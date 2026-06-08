Veszélyes: ne fogyassza el az epret, ha ezt látja rajta

Ha a gyümölcsön látható elváltozások jelennek meg, azok alapján kell eldönteni, hogy még felhasználható-e. Az eper minősége rövid idő alatt változhat, ezért nem minden esetben kell azonnal kidobni a sérült szemeket – számolt be róla a Myhomebook.

Így néz ki az egészséges eper

Fotó: Pexels

Sokan rosszul csinálják: ezért romlik meg gyorsan az eper

A szakértők szerint a penészes, illetve sötét, puha foltokkal rendelkező gyümölcsöket teljes egészében ki kell dobni.

A penészes részek levágása nem jelent biztonságos megoldást, mert a gombaspórák a gyümölcs belsejében is elterjedhetnek.

A fertőzés a közvetlenül mellette lévő szemeket is érintheti, ezért ezeket is érdemes alaposan megvizsgálni. Az enyhén nyomódott, de még fogyasztható gyümölcsökből turmix, gyümölcspüré vagy más desszert készülhet.

A hosszabb eltarthatóság érdekében az epret hűvös, sötét helyen, lehetőleg a hűtőszekrény zöldséges rekeszében ajánlott tárolni.

A gyümölcsöt mosatlanul, a szárával és a csészeleveleivel együtt célszerű eltenni. A friss eper általában legfeljebb két napig őrzi meg minőségét a hűtőszekrényben. A tartósítás egyik leghatékonyabb módja a fagyasztás, amely megfelelő előkészítés mellett akár hónapokra megőrizheti az aromáját.