Veszélyes: ne fogyassza el az epret, ha ezt látja rajta

Ha a gyümölcsön látható elváltozások jelennek meg, azok alapján kell eldönteni, hogy még felhasználható-e. Az eper minősége rövid idő alatt változhat, ezért nem minden esetben kell azonnal kidobni a sérült szemeket – számolt be róla a Myhomebook.
Sokan rosszul csinálják: ezért romlik meg gyorsan az eper
A szakértők szerint a penészes, illetve sötét, puha foltokkal rendelkező gyümölcsöket teljes egészében ki kell dobni.
A penészes részek levágása nem jelent biztonságos megoldást, mert a gombaspórák a gyümölcs belsejében is elterjedhetnek.
A fertőzés a közvetlenül mellette lévő szemeket is érintheti, ezért ezeket is érdemes alaposan megvizsgálni. Az enyhén nyomódott, de még fogyasztható gyümölcsökből turmix, gyümölcspüré vagy más desszert készülhet.
A hosszabb eltarthatóság érdekében az epret hűvös, sötét helyen, lehetőleg a hűtőszekrény zöldséges rekeszében ajánlott tárolni.
A gyümölcsöt mosatlanul, a szárával és a csészeleveleivel együtt célszerű eltenni. A friss eper általában legfeljebb két napig őrzi meg minőségét a hűtőszekrényben. A tartósítás egyik leghatékonyabb módja a fagyasztás, amely megfelelő előkészítés mellett akár hónapokra megőrizheti az aromáját.
Mérgező szamóca terjed Magyarországon
Magyarországon egyre gyakrabban bukkan fel az indiai szamóca (más néven indiai pimpó vagy díszeper), amelyet könnyű összetéveszteni az erdei szamócával. A növény termése élénkpiros, de felfelé áll, magjai erősebben kiemelkednek, virága pedig sárga, nem fehér. Fogyasztása nem ajánlott, mert nagyobb mennyiségben gyomorfájást, hányingert, hányást vagy hasmenést okozhat, ezért csak olyan erdei gyümölcsöt érdemes leszedni, amelyet biztosan felismerünk.
Egyre nagyobb nyomás nehezedik a hazai termelőkre
A magyar eperpiacot egyre erősebben befolyásolja az import, amely már a hazai szezon előtt megjelenik a piacokon, főként görög származású áru formájában. Bár a magyar szamóca ára 2026-ban viszonylag stabil maradt, a termelőknek továbbra is komoly versenyt jelent a nagy mennyiségben érkező külföldi termék.