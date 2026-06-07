Erkélyen is termeszthet zöldséget: ezek a növények hozzák a legtöbb termést

Sokan úgy gondolják, hogy a saját termesztésű zöldségekhez kertre van szükség, pedig egy megfelelően kialakított erkély is elegendő lehet. Néhány virágládával vagy nagyobb cseréppel akár paradicsomot, salátát, fűszernövényeket, sőt egyes gyümölcsöket is sikeresen nevelhetünk – írja a Bild.

Erkélyből veteményes: ezekkel a növényekkel érdemes kezdeni (A kép illusztráció.)

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A sikeres termesztés szempontjából nem az erkély mérete a legfontosabb, hanem az, hogy mennyi fényt és védelmet kapnak a növények.

A keleti és nyugati fekvésű, széltől védett erkélyek ideálisak, mert a növények elegendő napfényt kapnak, de nincsenek egész nap tűző napsütésnek kitéve.

A déli fekvésű erkélyeken is kiválóan fejlődhetnek a zöldségek, de itt különösen fontos a rendszeres öntözés. Az északi oldalon található, árnyékosabb erkélyeken elsősorban a levélzöldségek érzik jól magukat.

Milyen zöldségek termeszthetők az erkélyen?

Napos erkélyre ajánlott növények:

paradicsom

paprika

chili

uborka

cukkini

padlizsán

burgonya

dinnye

bab

Ezek a növények rendszeres öntözés mellett bőséges termést hozhatnak. A forró nyári napokon különösen ügyelni kell arra, hogy a földjük ne száradjon ki.

Árnyékosabb erkélyre ideális növények:

salátafélék

spenót

mángold

medvehagyma

rukkola

Félárnyékban ezeknek a növényeknek a levelei gyakran tovább maradnak zsengék és ízletesek.

Fűszernövények, amelyek minden erkélyen megélnek

A fűszernövények kiváló kiegészítői lehetnek az erkélykertnek, és cserépben is könnyen nevelhetők. A fűszernövények nemcsak az ételeket teszik ízletesebbé, hanem sok hasznos beporzó rovart is vonzanak.

Fontos tippek az erkélykert gondozásához

A növényeket mindig a fényviszonyoknak megfelelő helyre ültesse. A paradicsom, a paprika és a padlizsán sok napsütést igényel, míg más növények félárnyékban is jól fejlődnek.

Az időjárás elleni védelem szintén fontos. Napellenzők, napernyők vagy szélvédők segíthetnek a túlzott napsütés, az erős szél és a hosszan tartó eső elleni védekezésben.

Mivel a cserepekben és ládákban korlátozott mennyiségű föld áll rendelkezésre, érdemes tápanyagban gazdag ültetőközeget használni. A pangó víz elkerülése érdekében célszerű kavicsból vagy agyaggranulátumból vízelvezető réteget kialakítani.