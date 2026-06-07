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Erkélyen is termeszthet zöldséget: ezek a növények hozzák a legtöbb termést

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Nem kell kert ahhoz, hogy saját termesztésű zöldségek kerüljenek az asztalra. Egy megfelelően kialakított erkély is elegendő lehet ahhoz, hogy paradicsomot, salátát, fűszernövényeket vagy akár gyümölcsöket neveljünk, még kis helyen is.
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növényzöldségerkély

Sokan úgy gondolják, hogy a saját termesztésű zöldségekhez kertre van szükség, pedig egy megfelelően kialakított erkély is elegendő lehet. Néhány virágládával vagy nagyobb cseréppel akár paradicsomot, salátát, fűszernövényeket, sőt egyes gyümölcsöket is sikeresen nevelhetünk – írja a Bild.

Erkélyből veteményes: ezekkel a növényekkel érdemes kezdeni
Erkélyből veteményes: ezekkel a növényekkel érdemes kezdeni (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A sikeres termesztés szempontjából nem az erkély mérete a legfontosabb, hanem az, hogy mennyi fényt és védelmet kapnak a növények.

A keleti és nyugati fekvésű, széltől védett erkélyek ideálisak, mert a növények elegendő napfényt kapnak, de nincsenek egész nap tűző napsütésnek kitéve.

A déli fekvésű erkélyeken is kiválóan fejlődhetnek a zöldségek, de itt különösen fontos a rendszeres öntözés. Az északi oldalon található, árnyékosabb erkélyeken elsősorban a levélzöldségek érzik jól magukat.

Milyen zöldségek termeszthetők az erkélyen?

Napos erkélyre ajánlott növények:

  • paradicsom
  • paprika
  • chili
  • uborka
  • cukkini
  • padlizsán
  • burgonya
  • dinnye
  • bab

Ezek a növények rendszeres öntözés mellett bőséges termést hozhatnak. A forró nyári napokon különösen ügyelni kell arra, hogy a földjük ne száradjon ki.

Árnyékosabb erkélyre ideális növények:

  • salátafélék
  • spenót
  • mángold
  • medvehagyma
  • rukkola

Félárnyékban ezeknek a növényeknek a levelei gyakran tovább maradnak zsengék és ízletesek.

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A fűszernövények kiváló kiegészítői lehetnek az erkélykertnek, és cserépben is könnyen nevelhetők. A fűszernövények nemcsak az ételeket teszik ízletesebbé, hanem sok hasznos beporzó rovart is vonzanak.

Fontos tippek az erkélykert gondozásához

A növényeket mindig a fényviszonyoknak megfelelő helyre ültesse. A paradicsom, a paprika és a padlizsán sok napsütést igényel, míg más növények félárnyékban is jól fejlődnek.

Az időjárás elleni védelem szintén fontos. Napellenzők, napernyők vagy szélvédők segíthetnek a túlzott napsütés, az erős szél és a hosszan tartó eső elleni védekezésben.

Mivel a cserepekben és ládákban korlátozott mennyiségű föld áll rendelkezésre, érdemes tápanyagban gazdag ültetőközeget használni. A pangó víz elkerülése érdekében célszerű kavicsból vagy agyaggranulátumból vízelvezető réteget kialakítani.

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