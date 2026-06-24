Tragikus tűzesetben vesztette életét az esküvőjét tervező pár

Szörnyű tragédia rázta meg az indiai Lucknow városát június 22-én, hétfőn, miután tűz ütött ki egy kereskedelmi épületben, amelyben állatkereskedés és animációs központ is működött. Az eset során 15-en vesztették életüket, köztük egy fiatal jegyespár, Anamika Samanta és Neelesh Kumar. A 27 éves Anamika és a 28 éves Neelesh a Head Hopper Studiosban ismerkedett össze, és alig egy héttel a tragédia előtt mutatták be egymásnak a családjukat, mialatt már az esküvőt tervezgették.

Pár hónappal az esküvő előtt vesztette életét a fiatal pár / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Tragikus tűzesetben vesztette életét az esküvőt tervezgető pár

Anamika Samanta szülei meglátogattak minket, és áldásukat adták az esküvőjére az öcsémmel, Neelesh Kumarral. A jövő héten utaztunk volna Kalkuttába, hogy véglegesítsük az esküvő előkészületeit

- nyilatkozta Neelesh testvére, Abhishek Kumar, aki azt is elárulta, az esküvőt idén novemberre tervezték.

A szerelmesek a történtek idején már három éve dolgoztak az animációs stúdióban: ez alatt az idő alatt a karrierjük mellett a kapcsolatuk is kibontakozott. Abhishek elmondása szerint az esküvőt a pár mindkét tagjának családja támogatta, majd ezután kitért arra, a rokonság csak hétfőn este szerzett tudomást arról, hogy Neelesh is érintett volt a tűzesetben, amikor kaptak egy telefonhívást a halottasházból.

Hallottunk a tűzről, de nem vettük komolyan, mert semmilyen jel nem utalt arra, hogy Neelesh munkahelye ugyanabban az épületben lett volna

- nyilatkozta a férfi, majd elmondta, tudomásuk szerint a testvére fulladás következtében vesztette életét.

A tűz okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, azonban, a BBC információi szerint az épületben nem voltak vészkijáratok, a lakók pedig odabent rekedtek, miután a lángok átterjedtek az egyetlen lépcsőházra. Szemtanúk elmondása szerint az emberek az ablakokból ugráltak ki és kábeleken másztak le, hogy elmeneküljenek a lángok elől.

Brajesh Pathak, Uttar Pradesh állam miniszterelnök-helyettese elmondta, az ügyben vizsgálatot indítottak, a hatóságokat pedig arra utasították, gondoskodjanak arról, a jövőben ne fordulhasson elő hasonló incidens. Úgy tudni, a rendőrség négy embert tartóztatott le a tűzesettel kapcsolatban, és négy köztisztviselőt függesztettek fel - írja a People.