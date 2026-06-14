Ez az étkezési szokás súlyos emésztési problémákat okozhat

Meglepő eredményeket hozott egy friss kutatás, amely a stressz és az emésztési panaszok kapcsolatát vizsgálta: az esti evés különösen akkor jelenthet problémát, ha stresszes állapotban történik. A kutatók szerint ez a kombináció jelentősen növelheti a bélrendszeri zavarok kockázatát – írja a CNN.
Miért válhat problémássá az esti evés stressz mellett?
A vizsgálat szerint azok, akik a napi kalóriabevitelük több mint 25%-át este 9 után fogyasztották el stresszes állapotban, akár 2,5-szer nagyobb eséllyel tapasztaltak székrekedést vagy hasmenést. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták: az esti evés önmagában nem mutatott egyértelmű hatást, a kockázatot inkább a stresszel való együttállás jelenthette. A szakértők szerint a háttérben az állhat, hogy a szervezet és a bélrendszer is természetes napi ritmus szerint működik, amelyet az időzített étkezések és a stressz együtt felboríthatnak.
Miért rossz késő este enni a bélflóra szempontjából?
A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy azoknál, akik egyszerre voltak erősen stresszesek és rendszeresen ettek késő este, alacsonyabb bélmikrobiom-diverzitást figyeltek meg. A bélmikrobiom – vagyis a bélrendszerben élő mikroorganizmusok összessége – kulcsszerepet játszik az emésztésben, az immunrendszer működésében és akár a hangulat szabályozásában is. A kutatók szerint a változatos mikrobiom ellenállóbb a külső hatásokkal, például betegségekkel vagy stresszel szemben. Ugyanakkor nem tisztázott, hogy a mikrobiom változása okozza-e a bélpanaszokat, vagy fordítva.
Mit mondanak a szakértők az étrendről és az időzítésről?
A szakértők szerint a kutatás nem vett figyelembe minden fontos tényezőt, például az étrend minőségét vagy a gyógyszerszedést. Elképzelhető, hogy a késő esti evés gyakrabban jár együtt ultrafeldolgozott ételekkel, amelyek önmagukban is emésztési problémákat okozhatnak. A szakértők általános tanácsa szerint lefekvés előtt 3–4 órával érdemes már nem enni, hogy a szervezetnek legyen ideje az emésztésre. Ha mégis szükséges az esti evés, a könnyebb, alacsony zsírtartalmú ételek választása lehet kedvezőbb az emésztőrendszer számára.
Rémálmok minden éjjel? Ez a rossz szokás állhat a háttérben
Az esti étkezés jelentőségét eddig elsősorban az emésztés, a testsúly vagy a szív- és érrendszer egészsége kapcsán hangsúlyozták a szakemberek. Egy friss kutatás azonban arra is rávilágított, hogy a lefekvés előtti táplálkozás az alvás minőségére, sőt az álmokra is hatással lehet.
Ezeket az ételeket soha ne fogyassza lefekvés előtt, árt az egészségének
Az esti étkezési szokások sokkal jobban befolyásolják az alvásminőséget, mint azt elsőre gondolnánk. A lefekvés előtti utolsó étkezést érdemes nagyon körültekintően kiválasztani, ugyanis könnyedén tönkre teheti a minőségi, pihentető alvást.