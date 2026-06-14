Ez az étkezési szokás súlyos emésztési problémákat okozhat

Meglepő eredményeket hozott egy friss kutatás, amely a stressz és az emésztési panaszok kapcsolatát vizsgálta: az esti evés különösen akkor jelenthet problémát, ha stresszes állapotban történik. A kutatók szerint ez a kombináció jelentősen növelheti a bélrendszeri zavarok kockázatát – írja a CNN.

Az esti evés különösen akkor jelenthet problémát, ha stresszes állapotban történik – Fotó: Pexels

Miért válhat problémássá az esti evés stressz mellett?

A vizsgálat szerint azok, akik a napi kalóriabevitelük több mint 25%-át este 9 után fogyasztották el stresszes állapotban, akár 2,5-szer nagyobb eséllyel tapasztaltak székrekedést vagy hasmenést. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták: az esti evés önmagában nem mutatott egyértelmű hatást, a kockázatot inkább a stresszel való együttállás jelenthette. A szakértők szerint a háttérben az állhat, hogy a szervezet és a bélrendszer is természetes napi ritmus szerint működik, amelyet az időzített étkezések és a stressz együtt felboríthatnak.

Miért rossz késő este enni a bélflóra szempontjából?

A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy azoknál, akik egyszerre voltak erősen stresszesek és rendszeresen ettek késő este, alacsonyabb bélmikrobiom-diverzitást figyeltek meg. A bélmikrobiom – vagyis a bélrendszerben élő mikroorganizmusok összessége – kulcsszerepet játszik az emésztésben, az immunrendszer működésében és akár a hangulat szabályozásában is. A kutatók szerint a változatos mikrobiom ellenállóbb a külső hatásokkal, például betegségekkel vagy stresszel szemben. Ugyanakkor nem tisztázott, hogy a mikrobiom változása okozza-e a bélpanaszokat, vagy fordítva.

Mit mondanak a szakértők az étrendről és az időzítésről?

A szakértők szerint a kutatás nem vett figyelembe minden fontos tényezőt, például az étrend minőségét vagy a gyógyszerszedést. Elképzelhető, hogy a késő esti evés gyakrabban jár együtt ultrafeldolgozott ételekkel, amelyek önmagukban is emésztési problémákat okozhatnak. A szakértők általános tanácsa szerint lefekvés előtt 3–4 órával érdemes már nem enni, hogy a szervezetnek legyen ideje az emésztésre. Ha mégis szükséges az esti evés, a könnyebb, alacsony zsírtartalmú ételek választása lehet kedvezőbb az emésztőrendszer számára.