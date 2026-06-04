Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olvasta?

Rendkívüli: Magyarországon is megjelent a rettegett kór – ez nagy baj

Észak-Korea

Kim Dzsongun tovább fokozza a nukleáris fenyegetést

35 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Észak-Korea új nukleáris létesítményt mutatott be, amely atomfegyverekhez szükséges üzemanyag előállítására szolgál. A hivatalos közlés szerint Észak-Korea fejlettebb technológiát alkalmaz az új üzemben, amely feltehetően fegyverminőségű urán dúsítására alkalmas.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Észak-KoreaatomfenyegetésKim Dedzsung

Kim Dzsongun hangsúlyozta, hogy országa tovább kívánja erősíteni nukleáris elrettentő képességét az általa fenyegetésnek tekintett amerikai és dél-koreai katonai lépések miatt. Észak-Korea vezetője bejelentette, hogy a jövőben „exponenciális ütemben” kívánják növelni az ország nukleáris erőit írja a CBS.

Észak-Korea
Kim Dzsongun észak-koreai vezető új szintre emelné az atomprogramot
Fotó: STR / KCNA VIA KNS

Észak-Korea riasztó lépést tett az atomfegyverkezésben

A bemutatott fotókon egy nagyméretű centrifugacsarnok látható, amely az urándúsítás fontos eleme lehet. 

Kim szerint az ország nukleáris fegyveranyag-termelési kapacitása az elmúlt öt évben több mint a duplájára nőtt, 

bár ezt független források nem tudják megerősíteni. A mostani bejelentés egy 2024-ben nyilvánosságra hozott másik urándúsító létesítmény bemutatását követi. Dél-koreai becslések szerint Észak-Korea összesen négy urándúsító üzemet működtet, köztük a jongbjoni komplexumot. 

Kim Dzsongun 2019 óta folyamatosan bővíti és korszerűsíti nukleáris arzenálját, miután kudarcba fulladtak az amerikai–észak-koreai tárgyalások. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség 2025-ben gyorsuló aktivitást észlelt az észak-koreai nukleáris létesítményekben.

Az Egyesült Államok korábban szankciókat vezetett be olyan személyek és vállalatok ellen, akik állítólag segítették Észak-Korea nukleáris programjának finanszírozását.

Szakértők szerint a most közzétett képek célja részben az ország katonai erejének demonstrálása lehetett a nemzetközi közvélemény felé.

Rohamtempóban épül a nukleáris arzenál

A nemzetközi megfigyelők szerint Észak-Korea rendkívül gyors ütemben növeli atomfegyver-gyártási kapacitását, miközben egyre több nukleáris létesítményt működtet és fejleszt. A szakértők szerint az új üzemek és a fokozódó aktivitás arra utalnak, hogy Phenjan tovább bővíti nukleáris arzenálját, ami növeli a nemzetközi biztonsági kockázatokat.

Észak-Korea atomfegyverrel válaszolna Kim Dzsongun halálára

Észak-Korea olyan szabályozást vezetett be, amely szerint a hadsereg automatikus nukleáris válaszcsapást indíthat, ha Kim Dzsongun egy ellenséges támadás következtében meghalna vagy harcképtelenné válna. A lépés célja, hogy az ország atomütőereje a vezető személyétől függetlenül is működőképes maradjon. Szakértők szerint Phenjan ezzel azt üzeni ellenfeleinek, hogy egy esetleges „lefejezési” támadás sem akadályozná meg a megtorló atomcsapást.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!