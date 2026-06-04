Kim Dzsongun tovább fokozza a nukleáris fenyegetést

Kim Dzsongun hangsúlyozta, hogy országa tovább kívánja erősíteni nukleáris elrettentő képességét az általa fenyegetésnek tekintett amerikai és dél-koreai katonai lépések miatt. Észak-Korea vezetője bejelentette, hogy a jövőben „exponenciális ütemben” kívánják növelni az ország nukleáris erőit – írja a CBS.

Kim Dzsongun észak-koreai vezető új szintre emelné az atomprogramot

Fotó: STR / KCNA VIA KNS

Észak-Korea riasztó lépést tett az atomfegyverkezésben

A bemutatott fotókon egy nagyméretű centrifugacsarnok látható, amely az urándúsítás fontos eleme lehet.

Kim szerint az ország nukleáris fegyveranyag-termelési kapacitása az elmúlt öt évben több mint a duplájára nőtt,

bár ezt független források nem tudják megerősíteni. A mostani bejelentés egy 2024-ben nyilvánosságra hozott másik urándúsító létesítmény bemutatását követi. Dél-koreai becslések szerint Észak-Korea összesen négy urándúsító üzemet működtet, köztük a jongbjoni komplexumot.

Kim Dzsongun 2019 óta folyamatosan bővíti és korszerűsíti nukleáris arzenálját, miután kudarcba fulladtak az amerikai–észak-koreai tárgyalások. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség 2025-ben gyorsuló aktivitást észlelt az észak-koreai nukleáris létesítményekben.

Az Egyesült Államok korábban szankciókat vezetett be olyan személyek és vállalatok ellen, akik állítólag segítették Észak-Korea nukleáris programjának finanszírozását.

Szakértők szerint a most közzétett képek célja részben az ország katonai erejének demonstrálása lehetett a nemzetközi közvélemény felé.