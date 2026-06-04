Kim Dzsongun tovább fokozza a nukleáris fenyegetést

Kim Dzsongun hangsúlyozta, hogy országa tovább kívánja erősíteni nukleáris elrettentő képességét az általa fenyegetésnek tekintett amerikai és dél-koreai katonai lépések miatt. Észak-Korea vezetője bejelentette, hogy a jövőben „exponenciális ütemben” kívánják növelni az ország nukleáris erőit – írja a CBS.
Észak-Korea riasztó lépést tett az atomfegyverkezésben
A bemutatott fotókon egy nagyméretű centrifugacsarnok látható, amely az urándúsítás fontos eleme lehet.
Kim szerint az ország nukleáris fegyveranyag-termelési kapacitása az elmúlt öt évben több mint a duplájára nőtt,
bár ezt független források nem tudják megerősíteni. A mostani bejelentés egy 2024-ben nyilvánosságra hozott másik urándúsító létesítmény bemutatását követi. Dél-koreai becslések szerint Észak-Korea összesen négy urándúsító üzemet működtet, köztük a jongbjoni komplexumot.
Kim Dzsongun 2019 óta folyamatosan bővíti és korszerűsíti nukleáris arzenálját, miután kudarcba fulladtak az amerikai–észak-koreai tárgyalások. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség 2025-ben gyorsuló aktivitást észlelt az észak-koreai nukleáris létesítményekben.
Az Egyesült Államok korábban szankciókat vezetett be olyan személyek és vállalatok ellen, akik állítólag segítették Észak-Korea nukleáris programjának finanszírozását.
Szakértők szerint a most közzétett képek célja részben az ország katonai erejének demonstrálása lehetett a nemzetközi közvélemény felé.
Rohamtempóban épül a nukleáris arzenál
A nemzetközi megfigyelők szerint Észak-Korea rendkívül gyors ütemben növeli atomfegyver-gyártási kapacitását, miközben egyre több nukleáris létesítményt működtet és fejleszt. A szakértők szerint az új üzemek és a fokozódó aktivitás arra utalnak, hogy Phenjan tovább bővíti nukleáris arzenálját, ami növeli a nemzetközi biztonsági kockázatokat.
Észak-Korea atomfegyverrel válaszolna Kim Dzsongun halálára
Észak-Korea olyan szabályozást vezetett be, amely szerint a hadsereg automatikus nukleáris válaszcsapást indíthat, ha Kim Dzsongun egy ellenséges támadás következtében meghalna vagy harcképtelenné válna. A lépés célja, hogy az ország atomütőereje a vezető személyétől függetlenül is működőképes maradjon. Szakértők szerint Phenjan ezzel azt üzeni ellenfeleinek, hogy egy esetleges „lefejezési” támadás sem akadályozná meg a megtorló atomcsapást.