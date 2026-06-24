Észak-Korea bemutatta új, halálos fegyverét: ezzel tartanák rettegésbe a világot - képek

Új szakaszba léphet Észak-Korea fegyverkezési programja, miután Kim Dzsongun bejelentette: a haditengerészet nukleáris fegyverekkel való ellátása stratégiai célként szerepel az ország terveiben.

Észak-Korea új hadihajót állított szolgálatba, Kim Dzsongun nukleáris flottát akar

Fotó: KCNA/AFP

A bejelentésre a 5000 tonnás Choe Hyon nevű hadihajó szolgálatba állítási ünnepségén került sor a nyugati parton fekvő Nampho kikötővárosában. Az észak-koreai állami média szerint Kim úgy fogalmazott, hogy a flottának képesnek kell lennie a „sokoldalú és hatékony hadműveletek” végrehajtására.

A Choe Hyon a hivatalos közlés szerint az ország legerősebb fegyverrendszerei közül többnek is hordozója. Kim Dzsongun korábban már személyesen felügyelt egy manőverező robotrepülőgép-indítást is a hajóról.

Még nagyobb hadihajók következhetnek

A vezető azt is bejelentette, hogy hamarosan újabb nagyméretű romboló, a Kang Kon áll szolgálatba. Emellett megkezdhetik a 10 ezer tonnás kategóriába tartozó „stratégiai hadihajók” építését is.