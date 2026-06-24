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kim dzsongun

Észak-Korea bemutatta új, halálos fegyverét: ezzel tartanák rettegésbe a világot - képek

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Újabb látványos katonai fejlesztést jelentett be Észak-Korea vezetője. Kim Dzsongun egy új hadihajó szolgálatba állításakor közölte: a jövőben nukleáris fegyverekkel is felszerelné a haditengerészetet, miközben még nagyobb rombolók építését is megkezdik.
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kim dzsongunegyesült államokészak - korea

Új szakaszba léphet Észak-Korea fegyverkezési programja, miután Kim Dzsongun bejelentette: a haditengerészet nukleáris fegyverekkel való ellátása stratégiai célként szerepel az ország terveiben.

Észak-Korea új hadihajót állított szolgálatba, Kim Dzsongun nukleáris flottát akar
Észak-Korea új hadihajót állított szolgálatba, Kim Dzsongun nukleáris flottát akar
Fotó: KCNA/AFP

A bejelentésre a 5000 tonnás Choe Hyon nevű hadihajó szolgálatba állítási ünnepségén került sor a nyugati parton fekvő Nampho kikötővárosában. Az észak-koreai állami média szerint Kim úgy fogalmazott, hogy a flottának képesnek kell lennie a „sokoldalú és hatékony hadműveletek” végrehajtására.

A Choe Hyon a hivatalos közlés szerint az ország legerősebb fegyverrendszerei közül többnek is hordozója. Kim Dzsongun korábban már személyesen felügyelt egy manőverező robotrepülőgép-indítást is a hajóról.

Még nagyobb hadihajók következhetnek

A vezető azt is bejelentette, hogy hamarosan újabb nagyméretű romboló, a Kang Kon áll szolgálatba. Emellett megkezdhetik a 10 ezer tonnás kategóriába tartozó „stratégiai hadihajók” építését is.

Észak-Korea, Kim Dzsongun, atomfegyver, haditengerészet
Észak-Korea, Kim Dzsongun, atomfegyver, haditengerészet
Észak-Korea, Kim Dzsongun, atomfegyver, haditengerészet
Észak-Korea, Kim Dzsongun, atomfegyver, haditengerészet
Észak-Korea, Kim Dzsongun, atomfegyver, haditengerészet
Észak-Korea, Kim Dzsongun, atomfegyver, haditengerészet
Észak-Korea, Kim Dzsongun, atomfegyver, haditengerészet
Észak-Korea, Kim Dzsongun, atomfegyver, haditengerészet
Észak-Korea, Kim Dzsongun, atomfegyver, haditengerészet
Észak-Korea, Kim Dzsongun, atomfegyver, haditengerészet
Észak-Korea, Kim Dzsongun, atomfegyver, haditengerészet
Észak-Korea, Kim Dzsongun, atomfegyver, haditengerészet
Galéria: Íme Kim Dzsongun legújabb hadihajója
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Kim Dzsongun bejelentette, hogy atomfegyverekkel szereli fel Észak-Korea haditengerészetét, és bemutatta legújabb fegyverét, az 5000 tonnás Choe Hyon hadihajót

Ez jelentős lépés lenne Észak-Korea számára, mivel ilyen méretű egységekkel közelebb kerülhetne a dél-koreai és az amerikai haditengerészet nyílt tengeri képességeihez. A fejlesztések egyben azt is jelzik, hogy Phenjan nem csupán rakéta- és nukleáris programját kívánja bővíteni, hanem tengeri erejét is látványosan növelné.

Észak-Korea továbbra is visszafordíthatatlannak tekinti nukleáris státuszát. A rezsim álláspontja szerint a fegyverkezés célja az elrettentés, miközben Kim Dzsongun rendszeresen azzal vádolja az Egyesült Államokat és Dél-Koreát, hogy politikájukkal a nukleáris konfliktus szélére sodorják a Koreai-félszigetet.

 

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