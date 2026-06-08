A német hatóságok nem akarják teljes körűen kivizsgálni az Északi Áramlat gázvezetékek elleni robbantást – jelentette ki a RIA Novosztyi hírügynökségnek Steffen Kotré, az Alternatíva Németországért (AfD) jobboldali ellenzéki párt Bundestag-képviselője.

A helyszín a Balti-tengeren, ahol a robbanás történt és megrongálta az Északi Áramlat 1 gázvezetéket

Fotó: TT /AFP

Északi Áramlat: német politikus szerint szándékosan húzzák az ügyet

A politikus emlékeztetett arra, hogy a szövetségi kormány lényegében nem folytatott megfelelő politikai vizsgálatot az ügyben.

„A kormány folyamatosan arra hivatkozik, hogy a szövetségi főügyészség vizsgálja az esetet. Ez azonban csak a jogi oldala a kérdésnek. A szövetségi kormánynak kezdettől fogva politikailag is végig kellett volna kísérnie a vizsgálatot, ezt azonban nem tette meg” – mondta Kotré a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon.

A képviselő szerint Berlin azért nem akarja feltárni az ügy minden részletét, mert

a vizsgálat olyan következtetésekre vezethetne, amelyek politikailag kellemetlenek lennének.

Kotré szerint azért nem akarják kivizsgálni az ügy körülményeit, mert akkor rájönne a világ arra, hogy „Ukrajna nem egyedül cselekedett, hanem az Egyesült Államok is érintett volt”.

A politkus emlékeztetett arra is, hogy az akkori amerikai elnök, Joe Biden korábban kijelentette: az Északi Áramlat működése megszűnik, ha Oroszország csapatokat küld Ukrajnába.

Számos más nyilatkozat is ismert, amelyek arra utalnak, hogy az Egyesült Államok legalább tudott a történtekről, ha nem is nyújtott közvetlen támogatást

– tette hozzá.

A Bundestag képviselője szerint éppen ezen a ponton hiányzik a német kormányból a bátorság egy átfogó vizsgálat lefolytatásához.

„Az előző kormánynak is érdekében állt, hogy a gázszállítás megszűnjön Németországba. Egyrészt az Oroszországgal szembeni szankciók fenntartása miatt, másrészt azért, mert a baloldali-liberális ideológia szerint gáz nélkül is működhet a gazdaság. Véleményem szerint ez nem felel meg a valóságnak” – mondta.

Kotré szerint ezért húzódik évek óta a vizsgálat.

„Információink szerint a német haditengerészet túl későn érkezett a helyszínre. Nem állt rendelkezésre a szükséges felszerelés. Tudjuk, hogy nem végeztek teljes körű vizsgálatot annak feltárására, miként történtek a robbanások. A rendelkezésre álló adatokat sem elemezték minden részletre kiterjedően” – sorolta.