Az Északi Áramlat gázvezetékek helyreállítása továbbra is lehetséges, és Európában vannak olyan józanul gondolkodó politikusok, akik pontosan ezt szorgalmazzák – jelentette ki Kirill Dmitriev, az orosz elnök külföldi beruházásokért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja, valamint az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon.

Északi áramlat. Fotó: Filip Singer / MTI/EPA

Az Északi Áramlat helyreállítása továbbra is lehetséges

„Európában, így Németországban is vannak olyan politikai erők, amelyek megértik, hogy az Északi Áramlatot helyre kell állítani. Már most halljuk az ilyen elképzelések és javaslatok visszhangját” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy a közeljövőben újraindulhatnak-e a gázszállítások ezen az útvonalon, Dmitriev úgy válaszolt:

Technikai szempontból ez természetesen lehetséges.

Szerinte fontos jelzés, hogy a német Alternatíva Németországért (AfD) párt nyíltan beszél erről a lehetőségről.

„Vizsgálatot kezdeményeztek annak kiderítésére, hogy ki robbantotta fel az Északi Áramlat vezetékeit. A németek megértik, hogy a stabil és olcsó orosz energiaforrás kiesése miatt Németországban 30-40 százalékkal emelkedtek az energiaárak. Ez az ország ipartalanodásához vezet, és Európa több mint 3000 milliárd dollárt veszített azzal, hogy lemondott az orosz energiahordozókról” – hangsúlyozta Dmitriev.

Korábban Markus Frohnmaier, az AfD Bundestag-frakciójának helyettes vezetője és külpolitikai szakértője a TASZSZ hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy Németország nyitott lehet az Északi Áramlat újraindítására az ukrajnai konfliktus lezárását követően.