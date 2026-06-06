Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fúrt kutak bejelentése: súlyos büntetés is járhat annak, aki elmulasztja

Érdekes

Forradalmi újítás a Wizz Airnél: minden utasnak tudnia kell erről

északi áramlat

Elképesztő fordulat az Északi Áramlat kapcsán – erre senki nem számított

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Németország helyreállíthatná és újra üzembe helyezhetné az Északi Áramlatot, ha erre politikai akarat lenne – jelentette ki Steffen Kotré, az AfD Bundestag-képviselője a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
északi áramlatnémetországszentpétervári nemzetközi gazdasági fórum

Németország újraindíthatná az Északi Áramlatot, ha valóban ezt akarná – jelentette ki a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek Steffen Kotré, a Bundestag képviselője, az Alternatíva Németországért (AfD) jobboldali ellenzéki párt politikusa.

A helyszín a Balti-tengeren, ahol a robbanás történt és megrongálta az Északi Áramlat 1 gázvezetéket
A helyszín a Balti-tengeren, ahol a robbanás történt és megrongálta az Északi Áramlat 1 gázvezetéket
Fotó: TT /AFP

Kimondták a németek: lehetséges az Északi Áramlat helyreállítása

„Ha Németország ismét működésbe akarná helyezni ezt a gázvezetéket, akkor helyreállítanák és újra üzembe állítanák. Ebben a kérdésben Németországnak az Európai Unión belül is ki kellene állnia a saját álláspontja mellett, mert erre egyszerűen szükség van, és mert egy ilyen vezeték mindenki számára előnyös” – mondta Kotré a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon.

Az Európába irányuló két orosz exportvezeték, az Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 ellen 2022. szeptember 26-án követtek el robbantásos támadást. Németország, Dánia és Svédország akkor nem zárta ki a szándékos szabotázs lehetőségét.

Az Északi Áramlatot üzemeltető Nord Stream AG korábban közölte, hogy a vezetékekben keletkezett károk példátlanok, a helyreállítás időigényét pedig nem lehet pontosan megbecsülni. Az orosz főügyészség nemzetközi terrorcselekmény miatt indított eljárást.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!