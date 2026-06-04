Betegségűző ételek, amiket jobb, ha minden nap fogyaszt

Sok ember nem gondol bele, hogy a megfelelő étel kiválasztása mennyire erősen befolyásolja az egészséget. Egyes betegségek kialakulása megelőzhető, más esetekben pedig a tünetek enyhíthetők azzal, hogy tudatosan választjuk meg, mit eszünk – írja a Focus.de.

Ezek az egészséges ételek segíthet megelőzni a népbetegségeket (A kép illusztráció.)

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Matthias Riedl táplálkozás-orvos szerint a helyes étkezés és az egészséges ételek rendszeres fogyasztása kulcsszerepet játszik a leggyakoribb civilizációs betegségek megelőzésében és támogatásában.

Egészséges ételekkel a szív- és érrendszeri problémák ellen

Az érelmeszesedés során az erek falán lerakódások képződnek, amelyek idővel beszűkítik az ereket, és jelentősen növelik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Bár gyógyszerrel nem gyógyítható teljesen, az életmód és a megfelelő étel fogyasztása sokat számít a folyamat lassításában.

Az avokádó olyan étel, amely segíthet csökkenteni a rossz LDL-koleszterinszintet, miközben növelheti a jó HDL-koleszterint, és káliumtartalma miatt a vérnyomásra is kedvező hatással van.

A mandula szintén kiemelten fontos étel ebben az esetben, mivel egészséges zsírsavakat és magnéziumot tartalmaz, amelyek támogatják a szív- és érrendszert.

Az extra szűz olívaolaj pedig antioxidánsokban gazdag, így segíthet az erek védelmében és az érelmeszesedés lassításában.

Magas vérnyomással küzd? Ezeket fogyassza

Bizonyos ételek és italok támogathatják a vérnyomás csökkentését.

A hibiszkusztea rendszeres fogyasztása például kutatások szerint hozzájárulhat a vérnyomás csökkenéséhez.

A cékla különösen hatékony természetes étel, amely akár a vérnyomáscsökkentő gyógyszerekhez hasonló hatást is mutathat.

Demencia megelőzése megfelelő étrenddel

Az agy egészségének megőrzésében fontos szerepet játszanak bizonyos ételek. A tengeri halak gazdag omega-3 zsírsavtartalmuk miatt támogatják az agyműködést és a memória fenntartását. A lenolaj szintén értékes növényi omega-3 forrás, amely segíti az idegrendszer működését. A kakaóban található antioxidánsok pedig javíthatják az agyi vérkeringést, így hozzájárulhatnak a kognitív funkciók megőrzéséhez.