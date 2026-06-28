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etna

Látványos felvétel: így hömpölyög a láva az Etna oldalán

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Ismét életre kelt Európa legaktívabb vulkánja. Az Etna kitöréséről készült lélegzetelállító drónfelvételen látható, amint a forró láva hömpölyög le a hegyoldalon.
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Lélegzetelállító felvétel jelent meg az Etna kitöréséről, miután Európa legaktívabb vulkánja ismét életre kelt, és hatalmas mennyiségű izzó láva kezdett el lefolyni a lejtőin.

CATANIA, ITALY - JANUARY 02: Volcanic activity continues at Mount Etna after late December 2025 paroxysms at the North-East Crater in Catania, Italy on January 02, 2026. Although explosive activity at the summit has decreased, a new eruptive fissure opens on January 1, 2026, at about 2,000 meters on the volcano’s eastern flank, generating a lava flow into the Valle del Bove. Experts monitor the lateral effusive activity, which remains distant from populated areas and poses no immediate threat. The VONA alert level stays at orange, and Catania International Airport remains fully operational with no impact on air traffic. Photo taken from Zafferana Etnea, near Catania. Salvatore Allegra / Anadolu (Photo by Salvatore Allegra / Anadolu via AFP)
Az Etna egy korábbi vulkánkitörés során
Fotó: SALVATORE ALLEGRA / ANADOLU

A közösségi médiában, az X-en megosztott drónfelvétel szerint egy frissen megnyílt repedésből folyamatosan ömlik a megolvadt kőzet a vulkán csúcsának közelében. Az izzó lávafolyam látványosan világítja meg a hegyoldalt, miközben lassan, de folyamatosan csorog lefelé.

A vulkanológusok szerint az Etna jelenlegi aktivitása egyelőre viszonylag nyugodtnak számít. A láva egyenletesen áramlik, és bár a vulkán aktív, eddig nem észleltek jelentős robbanásos kitörést.

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