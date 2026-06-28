Látványos felvétel: így hömpölyög a láva az Etna oldalán

Lélegzetelállító felvétel jelent meg az Etna kitöréséről, miután Európa legaktívabb vulkánja ismét életre kelt, és hatalmas mennyiségű izzó láva kezdett el lefolyni a lejtőin.
A közösségi médiában, az X-en megosztott drónfelvétel szerint egy frissen megnyílt repedésből folyamatosan ömlik a megolvadt kőzet a vulkán csúcsának közelében. Az izzó lávafolyam látványosan világítja meg a hegyoldalt, miközben lassan, de folyamatosan csorog lefelé.
A vulkanológusok szerint az Etna jelenlegi aktivitása egyelőre viszonylag nyugodtnak számít. A láva egyenletesen áramlik, és bár a vulkán aktív, eddig nem észleltek jelentős robbanásos kitörést.
Megfejtették az Etna titkát – ezért egyedülálló vulkán a Földön
Európa legaktívabb tűzhányója gyakran évente többször is kitör. Ami azonban mindig is igazán zavarba ejtette a kutatókat az Etna vulkánnal kapcsolatban, az a magma különleges összetétele és a szinte kimeríthetetlen utánpótlása. Úgy tűnt, a vulkán egyszerűen nem követi a megszokott geológiai szabályokat.
Halálos vulkánkitörés: hiába figyelmeztették a turistákat, elindultak
Tragikus vulkánkitörés történt Indonéziában: a Mount Dukono aktivitása következtében két eltűnt szingapúri túrázó holttestét is megtalálták. A mentőegységek nehéz körülmények között dolgoztak a Halmahera szigetén zajló kutatás során, ahol összesen három ember vesztette életét.