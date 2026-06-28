Látványos felvétel: így hömpölyög a láva az Etna oldalán

Lélegzetelállító felvétel jelent meg az Etna kitöréséről, miután Európa legaktívabb vulkánja ismét életre kelt, és hatalmas mennyiségű izzó láva kezdett el lefolyni a lejtőin.

Az Etna egy korábbi vulkánkitörés során

Fotó: SALVATORE ALLEGRA / ANADOLU

A közösségi médiában, az X-en megosztott drónfelvétel szerint egy frissen megnyílt repedésből folyamatosan ömlik a megolvadt kőzet a vulkán csúcsának közelében. Az izzó lávafolyam látványosan világítja meg a hegyoldalt, miközben lassan, de folyamatosan csorog lefelé.

A vulkanológusok szerint az Etna jelenlegi aktivitása egyelőre viszonylag nyugodtnak számít. A láva egyenletesen áramlik, és bár a vulkán aktív, eddig nem észleltek jelentős robbanásos kitörést.

WATCH: Rivers of glowing lava pour down the slopes of Mount Etna after Europe's most active volcano roared back to life.



New drone footage captures a steady stream of molten rock flowing from a newly opened fracture near the summit, illuminating the mountainside.



Volcanologists… pic.twitter.com/8n2pPyedfg — Fox News (@FoxNews) June 28, 2026

L'Etna sta dando segni di risveglio e la Protezione Civile ha deciso di alzare il livello di allerta da verde (fase di calma) a giallo (fase di attenzione), attivando lo stato di preallerta. A circa 3.000 metri di quota (nella zona tra la Valle del Leone e l'alta Valle del Bove)… pic.twitter.com/0ycImoeYL1 — Repubblica (@repubblica) June 28, 2026

Planina Etna pokazala je pojačanu vulkansku aktivnost 26. juna, pri čemu je lava počela izlaziti s njenog istočnog boka, a vulkanska podrhtavanja su se intenzivirala.



Kao odgovor na povećanu aktivnost, italijanska Služba civilne zaštite podigla je nivo upozorenja na vulkan sa… pic.twitter.com/OGmZKqiudu — TRT Balkan BHSC (@TRTBalkanBHSC) June 28, 2026

Megfejtették az Etna titkát – ezért egyedülálló vulkán a Földön

Európa legaktívabb tűzhányója gyakran évente többször is kitör. Ami azonban mindig is igazán zavarba ejtette a kutatókat az Etna vulkánnal kapcsolatban, az a magma különleges összetétele és a szinte kimeríthetetlen utánpótlása. Úgy tűnt, a vulkán egyszerűen nem követi a megszokott geológiai szabályokat.

Halálos vulkánkitörés: hiába figyelmeztették a turistákat, elindultak

Tragikus vulkánkitörés történt Indonéziában: a Mount Dukono aktivitása következtében két eltűnt szingapúri túrázó holttestét is megtalálták. A mentőegységek nehéz körülmények között dolgoztak a Halmahera szigetén zajló kutatás során, ahol összesen három ember vesztette életét.