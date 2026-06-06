Ön is szedi ezeket a bogyókat? A szakértők szerint nem árt vigyázni

A közösségi médiában terjedő „bélrendszer-újraindító” trendek miatt egyre többen költenek különféle étrend-kiegészítő termékekre, amelyek állítólag gyors megoldást kínálnak emésztési problémákra. Szakértők szerint azonban ezek hatása gyakran túl van marketingelve, miközben a tudományos bizonyítékok sok esetben hiányosak. Egyes orvosok arra is figyelmeztetnek, hogy a túlzásba vitt használat akár egészségügyi kockázatokat is hordozhat – írja a HuffPost.

Egyre többen költenek étrend-kiegészítő termékekre a közösségi médiában terjedő trendek miatt – Fotó: Pexels

Valóban szükség van étrend-kiegészítőkre a bélrendszer „tisztításához”?

A szakértők szerint a közösségi médiában népszerű étrend-kiegészítő készítmények többsége nem hozza azokat az eredményeket, amelyeket a reklámok sugallnak. Gasztroenterológiai szervezetek szerint a probiotikumok esetében például nincs elég megbízható bizonyíték arra, hogy a legtöbb termék valóban javítaná az emésztési panaszokat. Sok beteg hónapok használata után is csak minimális változást tapasztal.

Probiotikumok hatékonysága: mit mondanak a szakértők?

A probiotikumok hatékonysága kapcsán a szakértők hangsúlyozzák, hogy ezek a készítmények nem egyformák. Egy adott baktériumtörzs és dózis segíthet egy konkrét tünetnél, például székrekedés esetén, de más panaszokra – például puffadásra – már nem feltétlenül hat. A dietetikusok szerint a közösségi médiában terjedő probiotikus gumicukrok és egyéb étrend-kiegészítő termékek gyakran nem egyértelmű összetételűek, így a fogyasztók nehezen tudják megítélni, mire is számíthatnak tőlük. Sok szakértő inkább marketingtermékeknek tartja őket, mint célzott egészségügyi megoldásoknak.

Miért lehet gond a túl sok étrend-kiegészítő?

Az orvosok szerint különösen problémás a több étrend-kiegészítő egyidejű használata: a probiotikum, magnéziumot vagy zöldport egyidejű szedése például puffadást, hasmenést vagy hasi fájdalmat okozhat.

A népszerű „bélrendszer-tisztítókúrák” akár komolyabb panaszokhoz, például kiszáradáshoz vagy elektrolitzavarhoz is vezethetnek.

A bélrendszer nem igényel „újraindítást”, a túlzott beavatkozás inkább megzavarhatja a működését. A hangsúly ehelyett a rostban gazdag étrenden, a megfelelő folyadékbevitelen, az elegendő alváson és a rendszeres mozgáson lenne – nem a drága étrend-kiegészítő készítményeken.