Most először fordult elő, hogy egy 12 évnél fiatalabb gyereken hajtottak végre eutanáziát Hollandiában. A gyermek halálát Sophie Hermans egészségügyi miniszter is megerősítette, amikor hétfőn a parlamentnek bemutatta a késői terhességmegszakításokat és a gyermekek orvosi asszisztált halálát vizsgáló bizottság éves jelentését.

Eutanázia: 12 éves gyereken hajtották végre - Fotó: Ana Karotkaya Photography / Pexels

A jelentés szerint a gyermek 12 év alatti volt és súlyos beteg, de további részleteket nem közöltek.

Hollandiában két éve legális az egy és 12 év közötti, gyógyíthatatlan beteg gyermekek asszisztált halála. A törvénymódosítás előtt csak az újszülötteket és a 12 év felettieket lehetett elaltatni.

A holland törvények értelmében a szülőkkel konzultálni kell, a gyermeknek elviselhetetlenül kell szenvednie, és nem lehet esély a felépülésre. A gyermek halálát az ügyészséghez utalják, amely dönt arról, hogy az orvosok betartották-e az eutanáziára vonatkozó szabályokat.

A bizottság jelentését hamarosan nyilvánosságra hozzák – mondta Hermans asszony.

Az eutanázia feltételei

Hollandiában az eutanázia csak akkor engedélyezett, ha a beteg kéri, és az orvos egyetért azzal, hogy a beteg elviselhetetlenül szenved. Az orvosnak meg kell győződnie arról, hogy a beteget nem kényszeríti senki, és be kell kérnie egy második szakvéleményt is.

Az eutanázia erős társadalmi támogatottsággal bír Hollandiában, és az ország volt az első ország, amely 2002-ben legalizálta a gyógyíthatatlan betegek számára.

A törvénymódosítás előtt nem volt egyértelmű eutanázia-szabályozás az egy és tizenkét év közötti gyermekek számára, mivel úgy vélték, hogy nem képesek önálló döntéseket hozni.

Anglia és Wales is be akarja vezetni az asszisztált halált

Angliában és Walesben a múlt héten új kísérlet indult az asszisztált halál legalizálására. Lauren Edwards, Rochester és Strood Munkáspárti képviselője bejelentette, hogy újra benyújtja a Parlamentnek a halálos beteg felnőttekről szóló törvényjavaslatot.

A korábban 2024-ben a parlament elé terjesztett törvényjavaslat két szavazattal átment a Képviselőházban, de a Lordok Házában elbukott, miután a képviselőknek elfogyott az idejük, hogy lezárják a vitát az előző, áprilisi parlamenti ülésszak vége előtt - írta a Daily Mail.