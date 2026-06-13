Vigyázzon! – Már az extra szűz olívaolajjal is át akarják verni

Az extra szűz olívaolaj minőségét a stuttgarti élelmiszer-ellenőrzés vizsgálta, összesen 534 olívaolajat elemezve. Ezek közül 473 tartozott a legmagasabb, „extra szűz” kategóriába, ám az eredmények szerint a vizsgált minták 11 százalékában idegen olajjal való hamisítás nyomait találták – számolt be a Focus Online.

Nem minden extra szűz olívaolaj az, aminek látszik

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Hamisított extra szűz olívaolaj: idegen olajjal is keverhetik

A vizsgálat szerint egyes termékeket finomított vagy avas napraforgóolajjal hígítottak, majd színező- és aromanyagokkal próbálták elérni, hogy olívaolajnak tűnjenek. A problémás termékek gyakran 5 literes kannákban kerültek forgalomba, kisebb boltokban, vendéglátóhelyeken vagy online áruházakban.

A szakemberek szerint érdemes inkább kisebb kiszerelésű olívaolajat választani, és nem kizárólag az ár alapján dönteni. A drágább termék sem feltétlenül jobb, ahogy egy olcsóbb olaj is lehet jó minőségű.

Nem baj, ha kesernyés vagy csípős

Sokan a nagyon enyhe ízű olívaolajat tartják jobbnak, pedig a jó minőségű extra szűz olívaolaj gyakran gyümölcsös, kissé kesernyés és enyhén csípős. Ez nem hiba, hanem sok esetben a frissesség és a minőség jele lehet.

Sok terméknél félrevezető a címkézés

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A vizsgálat nemcsak hamisításokat tárt fel: több terméknél minőségi vagy jelölési hibákat is találtak. A minták 43 százalékánál valamilyen kifogás merült fel, például félrevezető címkézés vagy nem megfelelő minőség.

Miért lett nagyobb a kockázat?

Az olívaolaj ára az elmúlt években jelentősen emelkedett, részben a klímaváltozás, a szélsőséges időjárás és a gyengébb termések miatt. Ez növelheti a hamisítás kockázatát, hiszen ha a terméket olcsóbb olajjal hígítják, nagyobb haszon maradhat a gyártónál vagy forgalmazónál.

Vásárláskor ezért érdemes megbízható helyről választani, figyelni a címkére, a kiszerelésre és arra is, hogy a termék íze, illata ne legyen avas vagy kellemetlen.

Az extra szűz olívaolaj értékes alapanyag lehet, de csak akkor, ha valóban azt kapjuk, amit a címke ígér.