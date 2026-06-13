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olívaolaj

Vigyázzon! – Már az extra szűz olívaolajjal is át akarják verni

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Sokan az egészséges konyha egyik alapdarabjaként tartják számon, de egy friss vizsgálat szerint érdemes óvatosnak lenni vásárláskor. Az extra szűz olívaolaj felirat ugyanis nem minden esetben jelenti azt, hogy valóban kizárólag kiváló minőségű olívaolaj került a termékbe.
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olívaolajegészséghamisítás

Az extra szűz olívaolaj minőségét a stuttgarti élelmiszer-ellenőrzés vizsgálta, összesen 534 olívaolajat elemezve. Ezek közül 473 tartozott a legmagasabb, „extra szűz” kategóriába, ám az eredmények szerint a vizsgált minták 11 százalékában idegen olajjal való hamisítás nyomait találták – számolt be a Focus Online.

Nem minden extra szűz olívaolaj az, aminek látszik
Nem minden extra szűz olívaolaj az, aminek látszik
Fotó: wirestock / Magnific

Hamisított extra szűz olívaolaj: idegen olajjal is keverhetik

A vizsgálat szerint egyes termékeket finomított vagy avas napraforgóolajjal hígítottak, majd színező- és aromanyagokkal próbálták elérni, hogy olívaolajnak tűnjenek. A problémás termékek gyakran 5 literes kannákban kerültek forgalomba, kisebb boltokban, vendéglátóhelyeken vagy online áruházakban.

A szakemberek szerint érdemes inkább kisebb kiszerelésű olívaolajat választani, és nem kizárólag az ár alapján dönteni. A drágább termék sem feltétlenül jobb, ahogy egy olcsóbb olaj is lehet jó minőségű.

Nem baj, ha kesernyés vagy csípős

Sokan a nagyon enyhe ízű olívaolajat tartják jobbnak, pedig a jó minőségű extra szűz olívaolaj gyakran gyümölcsös, kissé kesernyés és enyhén csípős. Ez nem hiba, hanem sok esetben a frissesség és a minőség jele lehet.

Sok terméknél félrevezető a címkézés
Sok terméknél félrevezető a címkézés 
Fotó: Addilyn Ragsdill @clockworklemon.com / Unsplash

A vizsgálat nemcsak hamisításokat tárt fel: több terméknél minőségi vagy jelölési hibákat is találtak. A minták 43 százalékánál valamilyen kifogás merült fel, például félrevezető címkézés vagy nem megfelelő minőség.

Miért lett nagyobb a kockázat?

Az olívaolaj ára az elmúlt években jelentősen emelkedett, részben a klímaváltozás, a szélsőséges időjárás és a gyengébb termések miatt. Ez növelheti a hamisítás kockázatát, hiszen ha a terméket olcsóbb olajjal hígítják, nagyobb haszon maradhat a gyártónál vagy forgalmazónál.

Vásárláskor ezért érdemes megbízható helyről választani, figyelni a címkére, a kiszerelésre és arra is, hogy a termék íze, illata ne legyen avas vagy kellemetlen. 

Az extra szűz olívaolaj értékes alapanyag lehet, de csak akkor, ha valóban azt kapjuk, amit a címke ígér.

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