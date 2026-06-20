Nyaralni készül? Mutatjuk, hogyan védekezhet az extrém hőség ellen

Az utazási szezon kezdetével sokan indulnak útnak, ám a szakértők szerint az extrém hőség idén komoly kockázatot jelenthet a nyaralók számára. A tartósan magas hőmérséklet nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is: hőkimerülést vagy akár életveszélyes hőgutát is okozhat. A szakértők ezért tudatos felkészülést javasolnak az utazások előtt – írja az AP News.
Hogyan készüljünk fel utazás előtt az extrém hőségre?
Indulás előtt érdemes ellenőrizni a nappali és éjszakai hőmérsékletet, valamint a hőindexet is, amely a páratartalmat is figyelembe veszi. Ha az előrejelzés forróságot mutat, érdemes rugalmasan alakítani az útitervet, akár hűvösebb, tengerparti vagy magasabban fekvő célpontok felé. A napi programokat is célszerű a hőséghez igazítani: a túrázás és hosszabb séták inkább kora reggelre vagy késő estére kerüljenek, míg a legmelegebb órákban múzeumok, mozik vagy kávézók lehetnek biztonságosabbak. A szállás légkondicionálása és az esetleges áramszünetek szintén fontos szempontok.
Hogyan védekezzünk extrém hőség ellen utazás közben?
A szakértők szerint a védekezéshez kulcsfontosságú a megfelelő felszerelés is. Ajánlott, hogy legyen nálunk:
- újratölthető kulacs;
- világos, szellős ruházat;
- napszemüveg;
- széles karimájú kalap;
- hűtőtörölköző.
A hordozható ventilátor hasznos lehet, de nagy melegben akár meleg levegőt is keringethet. Az idősek, várandósok, kisgyermekek és bizonyos gyógyszereket szedők különösen érzékenyek lehetnek a hőségre, mivel egyes szerek befolyásolják a test hőszabályozását. Autós utazás előtt érdemes átvizsgáltatni a járművet, különösen a hűtőrendszert. Gyermekeket, időseket és háziállatokat még rövid időre sem szabad az autóban hagyni. Parkolásnál az árnyék és a napvédelem segíthet, a megfelelő üzemanyagszint pedig szintén fontos.
Figyelni kell a test jelzéseire
Nyaralás közben kiemelten fontos a megfelelő folyadékbevitel és a test jelzéseinek figyelése. A szédülés, hányinger, izomgörcs vagy hideg, nyirkos bőr hőkimerülésre utalhat. Súlyosabb tünetek – például zavartság, beszédzavar, ájulás vagy forró tapintású bőr – már hőgutára is utalhatnak, ilyenkor azonnali segítségre van szükség. A szakértők szerint a legfontosabb, hogy az utazók rugalmasan kezeljék terveiket.
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