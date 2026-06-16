Meghalt a Madonnával is fellépő extrémsportoló egy brutális ugrás közben

Andy Lewis azok közé tartozott, akiknek a levegő, a mélység és a kockázat nem háttér volt, hanem életforma. A világszerte ismert extrémsportoló egy Utah állambeli kanyonban halt meg bázisugrás-balesetben. A tragédiában egy másik férfi, a 68 éves arizonai Danny Joe Kregle is életét vesztette – írja a The Guardian.

Lewis neve 2012-ben robbant be igazán a köztudatba, amikor Madonna Super Bowl-félidei show-jában lépett színpadra. Római togában pattogott és trükközött egy alig néhány centi széles slackline-on, miközben a világsztár mögötte énekelt. A fellépés után egyik napról a másikra lett ismert.

Meghalt az extrémsportoló Andy Lewis

A baleset Mineral Bottom térségében történt, Utah és Colorado határának közelében. A hatóságok szerint a mentőegységeket vasárnap riasztották, miután bejelentés érkezett egy sikertelen bázisugrás-kísérletről. Lewis és társa a helyszínen meghalt.

Athlete and performer Andy Lewis killed in Utah BASE jumping accident on Sunday. https://t.co/kerSbowNOP — The Press Democrat (@NorthBayNews) June 15, 2026

Andy Lewis nemcsak bázisugróként, hanem slackline- és trickline-versenyzőként is ismert volt. 2008 és 2011 között négyszer lett világbajnok, később Guinness-rekordot is felállított. Saját vállalkozása tandemugrásokat is kínált kezdőknek.

Lewis korábban maga is beszélt arról, milyen sokan halnak meg ebben a sportban. Most ő is annak a világnak lett az áldozata, amelyben egész életében a határokat kereste.