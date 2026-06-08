Ezt kevesen tudják a fagyiról – még a legnagyobb rajongók is meglepődhetnek

A történeti feljegyzések szerint 1786. június 8-án jelent meg New Yorkban az első ismert hirdetés, amely kereskedelmi forgalomban készített fagylaltot kínált a vásárlóknak. Bár ezt az eseményt az amerikai fagylaltipar egyik fontos mérföldkövének tekintik, a desszert története ennél jóval régebbre nyúlik vissza. A Michigan Movie információi szerint az elődei már az ókori Kínában, Perzsiában és a Római Birodalomban is ismertek voltak. A fagylalt az évszázadok során világszerte elterjedt, és ma a nyári időszak egyik legnépszerűbb édességének számít.

A fagylalt számos országban saját helyi változattal rendelkezik

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10 különleges fagylalt a világ különböző pontjairól

1. Amerikai fagylalt

Az Egyesült Államokban többféle fagylaltváltozat terjedt el. A hagyományos amerikai fagylalt általában tejből, tejszínből és cukorból készül, tojás hozzáadása nélkül. Népszerű a gazdagabb állagú, tojást is tartalmazó New England-i változat, valamint a csavaros fagylaltként ismert soft-serve, amelyet levegővel dúsítanak a könnyebb állag érdekében.

2. Gelato

Az olasz gelato sűrűbb és intenzívebb ízű, mint a hagyományos fagylalt. Kevesebb zsiradékot tartalmaz, ugyanakkor lassabban fagyasztják és valamivel magasabb hőmérsékleten tálalják, ami kiemeli az ízeket.

3. Semifreddo

Az olasz eredetű semifreddo egy félig fagyasztott desszert. A hozzávalókat habosra keverik, ezért a végeredmény könnyebb és levegősebb, mint a hagyományos fagylalt. Gyakran formában fagyasztják le, majd szeletelve tálalják.

4. Mochi fagylalt

A Japánhoz köthető mochi fagylalt fagylalttal töltött rizstésztából készül. A puha, rugalmas külső réteg különleges textúrát ad a desszertnek. A legismertebb ízek között a vanília, a csokoládé, az eper és a zöld tea is megtalálható.

5. Dondurma

A török dondurma egyik legismertebb sajátossága a ruganyos állaga. A hagyományosan kecsketejből készülő fagylalt lassan olvad, ezért gyakran látványos mozdulatokkal szolgálják fel az utcai árusok.

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