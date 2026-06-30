Állandóan fáradt? Elmondjuk, mi állhat a háttérben

Sokan érzik úgy napközben, hogy nincs energiájuk, nehezen koncentrálnak vagy folyamatosan kimerültek. A tartós fáradtság mögött azonban nem mindig az alváshiány áll, több meglepő egészségügyi és életmódbeli ok is meghúzódhat a háttérben – írja a Focus.de.

Fáradtság gyötri? Nem biztos, hogy a kevés alvás az oka (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

1. Vashiány is okozhat fáradtságot

A vashiány különösen a nőknél gyakori probléma. Ilyenkor a szervezet nem tud elegendő oxigént szállítani a sejtekhez, ami gyengeséget, koncentrációs zavart és állandó kimerültséget okozhat. A szakemberek szerint a húsok, hüvelyesek, zöldségek és a C-vitaminban gazdag ételek segíthetnek a vas felszívódásában.

2. Az allergiagyógyszerek is álmosíthatnak

Több antihisztamin mellékhatása az álmosság. Sok allergiás emiatt napközben fáradtnak és tompának érzi magát. Egyes készítmények kevésbé okoznak álmosságot, ezért érdemes orvossal egyeztetni.

3. Kevés folyadék = fáradtság

A nem megfelelő folyadékbevitel az alvás minőségét is ronthatja. Kutatások szerint, aki keveset iszik, gyakrabban alszik rosszul, ez pedig tovább fokozza a nappali fáradtságot. Naponta legalább 1,5-2 liter folyadék fogyasztása ajánlott.

4. A cukorbetegség egyik tünete is lehet

A 2-es típusú cukorbetegség megzavarhatja a szervezet energiafelhasználását, ezért az érintettek gyakran érzik magukat erőtlennek és kimerültnek. Ha a fáradtság tartós, érdemes vérvizsgálatot kérni.

5. A mozgáshiány is kimeríthető lehet

Bár sokan épp a fáradtság miatt nem sportolnak, a kevés mozgás tovább ronthatja az energiaszintet. Már egy rövid séta vagy könnyű testmozgás is javíthatja a közérzetet és csökkentheti a kimerültséget.

6. B12-vitamin hiány is állhat a háttérben

A B12-vitamin hiánya vérszegénységet, gyengeséget és koncentrációs problémákat okozhat. A vitamin főként állati eredetű élelmiszerekben található meg, ezért a vegán étrendet követők különösen veszélyeztetettek lehetnek.

7. A kávé is felboríthatja az alvást

Sokan nem tudják, hogy a koffein órákkal később is hatással lehet a szervezetre. Egy délutáni kávé akár az esti elalvást is megnehezítheti, ami másnap újabb fáradtsághoz vezethet.