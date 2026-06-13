Kiderült, milyen gyakran kell mosni a farmert

A farmer az egyik legstrapabíróbb és leggyakrabban hordott ruhadarab, amely szinte minden helyzetben megállja a helyét. Sokan azonban automatikusan a mosógépbe dobják néhány viselés után, pedig a szakértők szerint ez nem mindig a legjobb megoldás. A túl gyakori mosás ugyanis többet árthat, mint használ – és nemcsak a színnek, hanem az anyag szerkezetének is – írja a MyHomebook.

A túl gyakori mosás árthat a farmer ruháknak – Fotó: Unsplash

Milyen gyakran kell mosni a farmert, hogy ne menjen tönkre?

A válasz nem egyértelmű, de a szakértők szerint a legtöbb esetben 5–10 viselés után elegendő kimosni a farmert, ha nincs rajta szennyeződés, kellemetlen szag vagy erős izzadás nyoma. Sőt ennél akár ritkábban is lehet mosni, ha a nadrágot csak alkalmanként hordjuk. A lényeg nem a napok száma, hanem az állapota: ha tiszta és friss marad, a mosás akár el is halasztható.

Minden farmernél ugyanaz a mosási szabály érvényes?

A klasszikus, 100% pamutból készült vagy minimális elasztánt tartalmazó farmer kifejezetten jól bírja a ritkább mosást. Ezek az anyagok idővel még karakteresebb kopásmintát, úgynevezett patinát is kialakíthatnak. A magas elasztántartalmú, úgynevezett stretch farmer viszont érzékenyebb: gyorsabban veszíthet rugalmasságából, ezért itt már 3–5 viselés után is indokolt lehet a kíméletes mosás. A nagyon vékony, jegging típusú nadrágok pedig még gyakrabban igényelhetnek tisztítást, mivel szorosabban simulnak a testre és hamarabb átveszik a szagokat.

Hogyan frissíthető a farmer mosás nélkül?

Nem minden esetben kell rögtön mosógéphez nyúlni. A farmer gyakran egyszerű szellőztetéssel is felfrissíthető, például ha éjszakára nyitott ablaknál vagy erkélyen hagyjuk. A vízgőz is segíthet: egy forró zuhany közben a fürdőszobában felakasztott nadrág felfrissülhet és kisimulhat. A kisebb foltokat pedig sokszor elegendő egy nedves ruhával helyileg eltávolítani. Ezek a módszerek nemcsak az anyagot kímélik, hanem vizet és energiát is spórolnak.