Megérkezett az orosz válasz Zelenszkij halálos fenyegetésére

Oroszország katonai és politikai támogatást nyújtana Fehéroroszországnak, ha Ukrajna támadást intézne ellene – erről beszélt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a Primakov-olvasatok nemzetközi fórumán.

Fehéroroszország védelméről beszélt a Kreml, Peszkov világos üzenetet küldött

Fotó: AFP

Peszkov emlékeztetett arra, hogy Oroszország és Fehéroroszország a Szövetségi Állam keretében szoros együttműködésben működik. Mint fogalmazott, Moszkva nemcsak gazdasági és politikai kérdésekben áll Minszk mellett, hanem biztonsági fenyegetések esetén is.

A Kreml szóvivője szerint Oroszország támogatja szövetségesét „a jólét időszakában, a gazdasági fejlődésben és mindenféle fenyegetés elhárításában”. Hozzátette, hogy ez vonatkozik a közvetlen, a potenciális és a feltételezett veszélyekre egyaránt.

Zelenszkij korábban ultimátumot intézett Minszkhez

A nyilatkozat előzménye, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök néhány nappal korábban felszólította Alekszandr Lukasenkót: egy héten belül távolítsák el vagy kapcsolják ki azokat a berendezéseket, amelyek szerinte az ukrán határ közelében segítik az orosz dróntámadások irányítását.

Zelenszkij azt állította, hogy a határ mentén olyan átjátszóállomások működnek, amelyek támogatják az orosz hadműveleteket. Az ukrán elnök kijelentette: ha Fehéroroszország nem lép, akkor „Ukrajna fogja megtenni”.

A kijelentések tovább növelik a feszültséget a térségben, miközben Fehéroroszország hivatalosan továbbra is azt hangsúlyozza, hogy nem kíván közvetlenül belépni az orosz–ukrán háborúba.