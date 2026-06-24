Megérkezett az orosz válasz Zelenszkij halálos fenyegetésére

Oroszország katonai és politikai támogatást nyújtana Fehéroroszországnak, ha Ukrajna támadást intézne ellene – erről beszélt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a Primakov-olvasatok nemzetközi fórumán.
Peszkov emlékeztetett arra, hogy Oroszország és Fehéroroszország a Szövetségi Állam keretében szoros együttműködésben működik. Mint fogalmazott, Moszkva nemcsak gazdasági és politikai kérdésekben áll Minszk mellett, hanem biztonsági fenyegetések esetén is.
A Kreml szóvivője szerint Oroszország támogatja szövetségesét „a jólét időszakában, a gazdasági fejlődésben és mindenféle fenyegetés elhárításában”. Hozzátette, hogy ez vonatkozik a közvetlen, a potenciális és a feltételezett veszélyekre egyaránt.
Zelenszkij korábban ultimátumot intézett Minszkhez
A nyilatkozat előzménye, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök néhány nappal korábban felszólította Alekszandr Lukasenkót: egy héten belül távolítsák el vagy kapcsolják ki azokat a berendezéseket, amelyek szerinte az ukrán határ közelében segítik az orosz dróntámadások irányítását.
Zelenszkij azt állította, hogy a határ mentén olyan átjátszóállomások működnek, amelyek támogatják az orosz hadműveleteket. Az ukrán elnök kijelentette: ha Fehéroroszország nem lép, akkor „Ukrajna fogja megtenni”.
A kijelentések tovább növelik a feszültséget a térségben, miközben Fehéroroszország hivatalosan továbbra is azt hangsúlyozza, hogy nem kíván közvetlenül belépni az orosz–ukrán háborúba.