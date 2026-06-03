Túl lehet élni a fekete mamba harapását? Megszólalt a szakértő

Kevés kígyófaj övez olyan félelmetes hírnevet, mint a fekete mamba. Filmek, könyvek és legendák gyakran a világ legveszélyesebb kígyójaként emlegetik, de vajon valóban megérdemli ezt a címet? Teszi fel a kérdést a Petbook.
A fekete mamba Afrika egyik legismertebb és legveszélyesebb mérges kígyója. Harapása után rendkívül gyorsan jelentkezhetnek az idegrendszeri tünetek, például az izomrángások, a bénulás vagy akár a légzés leállása.
A kutatók szerint a veszélyt az okozza, hogy a kígyó mérge többféle idegmérget tartalmaz. Egyes toxinok blokkolják az izmok működését, míg mások túlingerlik az idegrendszert. Ez a kombináció különösen nehézzé teszi a kezelését.
Az ausztrál Queenslandi Egyetem és a Monash Egyetem kutatói a Dendroaspis nemzetség mind a négy ismert faját elemezték:
- fekete mamba (Dendroaspis polylepis),
- kelet-afrikai mamba (Dendroaspis angusticeps),
- Jameson-mamba (Dendroaspis jamesoni),
- zöld mamba (Dendroaspis viridis).
Mindegyik faj rendkívül mérgező, és komoly veszélyt jelenthet az emberre.
Nem minden bénulást tudnak megállítani az ellenszerek
A kutatás egyik legfontosabb megállapítása az volt, hogy az ellenszerek ugyan képesek semlegesíteni a klasszikus izombénulást okozó toxinokat, de bizonyos görcsös, úgynevezett spasztikus bénulások ellen sokkal kevésbé hatékonyak.
Különösen a kelet-afrikai mamba mérgénél figyeltek meg olyan hatásokat, amelyeket a jelenlegi ellenszerek csak részben vagy egyáltalán nem tudtak kivédeni.
A fekete mamba harapása túlélhető
Bár a fekete mamba harapása rendkívül veszélyes, megfelelő és gyors orvosi ellátással túlélhető.
A szakértők szerint a sikeres kezelés kulcsa a mielőbbi kórházi ellátás, az ellenszer gyors beadása és szükség esetén a mesterséges lélegeztetés.
Kezeletlen esetben a halálozási arány rendkívül magas, és a harapás akár 20–60 percen belül halálos lehet.
Érdekesség, hogy a fekete mamba valójában nem fekete színű. Teste többnyire szürke, olívás vagy barnás árnyalatú. Nevét a szájüregének belsejéről kapta, amely mélyfekete színű. Amikor veszélyben érzi magát, szélesre tárja a száját, ezzel figyelmeztetve a támadót.
A fekete mamba nyílt szavannákon és bozótos területeken él, és akár 20 kilométeres óránkénti sebességre is képes lehet.
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