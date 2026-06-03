Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tragédiát okozott Magyar Péter kordonbontása a Karmelitánál

Olvasta?

Gyászol az ország: újabb részletek a fiatal rendőr tragédiájáról – videó

fekete mamba

Túl lehet élni a fekete mamba harapását? Megszólalt a szakértő

37 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A fekete mamba neve sokak számára egyet jelent a halálos kígyókkal, és nem véletlenül. A fekete mamba harapása kezelés nélkül akár 20–60 percen belül végzetes lehet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fekete mambatoxinharapásmérges kígyó

Kevés kígyófaj övez olyan félelmetes hírnevet, mint a fekete mamba. Filmek, könyvek és legendák gyakran a világ legveszélyesebb kígyójaként emlegetik, de vajon valóban megérdemli ezt a címet? Teszi fel a kérdést a Petbook.

Fekete mamba: túlélhető a világ egyik legveszélyesebb kígyójának harapása?
Fekete mamba: túlélhető a világ egyik legveszélyesebb kígyójának harapása? (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A fekete mamba Afrika egyik legismertebb és legveszélyesebb mérges kígyója. Harapása után rendkívül gyorsan jelentkezhetnek az idegrendszeri tünetek, például az izomrángások, a bénulás vagy akár a légzés leállása.

A kutatók szerint a veszélyt az okozza, hogy a kígyó mérge többféle idegmérget tartalmaz. Egyes toxinok blokkolják az izmok működését, míg mások túlingerlik az idegrendszert. Ez a kombináció különösen nehézzé teszi a kezelését.

Az ausztrál Queenslandi Egyetem és a Monash Egyetem kutatói a Dendroaspis nemzetség mind a négy ismert faját elemezték:

  • fekete mamba (Dendroaspis polylepis),
  • kelet-afrikai mamba (Dendroaspis angusticeps),
  • Jameson-mamba (Dendroaspis jamesoni),
  • zöld mamba (Dendroaspis viridis).

Mindegyik faj rendkívül mérgező, és komoly veszélyt jelenthet az emberre.

Nem minden bénulást tudnak megállítani az ellenszerek

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása az volt, hogy az ellenszerek ugyan képesek semlegesíteni a klasszikus izombénulást okozó toxinokat, de bizonyos görcsös, úgynevezett spasztikus bénulások ellen sokkal kevésbé hatékonyak.

Különösen a kelet-afrikai mamba mérgénél figyeltek meg olyan hatásokat, amelyeket a jelenlegi ellenszerek csak részben vagy egyáltalán nem tudtak kivédeni.

A fekete mamba harapása túlélhető

Bár a fekete mamba harapása rendkívül veszélyes, megfelelő és gyors orvosi ellátással túlélhető.

A szakértők szerint a sikeres kezelés kulcsa a mielőbbi kórházi ellátás, az ellenszer gyors beadása és szükség esetén a mesterséges lélegeztetés.

Kezeletlen esetben a halálozási arány rendkívül magas, és a harapás akár 20–60 percen belül halálos lehet.

Érdekesség, hogy a fekete mamba valójában nem fekete színű. Teste többnyire szürke, olívás vagy barnás árnyalatú. Nevét a szájüregének belsejéről kapta, amely mélyfekete színű. Amikor veszélyben érzi magát, szélesre tárja a száját, ezzel figyelmeztetve a támadót.

A fekete mamba nyílt szavannákon és bozótos területeken él, és akár 20 kilométeres óránkénti sebességre is képes lehet.

Sokkoló jelenet a hotelszobában: kobrát talált a vécében egy turista

Rémisztő élményben volt része egy turistának a Fülöp-szigeteken, amikor egy feltételezett kobrával találta szembe magát szállodai szobájának fürdőszobájában. A beszámolók szerint a vendég a vécécsészében vette észre a kígyót, amely eleinte a vízben mozgott, majd váratlanul felemelkedett a csésze peremére. A rémisztő felvételt megtekintheti az Origo oldalán!

Nagyobb, mint egy busz – megtalálták a világ leghosszabb kígyóját

Új őslénytani felfedezés kavarta fel a kedélyeket, mert egy Indiában talált fosszilis kígyó akár minden idők egyik legnagyobbja is lehetett. A világ legnagyobb kígyója címért versenybe szálló Vasuki indicus becsült hossza 11–15 méter lehetett, vagyis egy busznál is hosszabbra nőhetett. További részletek az Origo oldalán!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!