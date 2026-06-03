Szörnyű hír érkezett a fekete párducokról – valójában nem léteznek

A filmek, képregények és természetfilmek miatt sokan hiszik, hogy a fekete párduc egy különleges nagymacska. A tudomány azonban egészen mást mond: a fekete párduc valójában nem önálló faj, hanem egy ritka színváltozat.

A fekete párduc legtöbbször valójában egy melanisztikus leopárd vagy jaguár.

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A sötét bundájú állatok ugyanis legtöbbször vagy leopárdok, vagy jaguárok, amelyeknél egy genetikai jelenség miatt a szőrzet szinte teljesen feketévé válik – írja a Petbook.

Mi is valójában a fekete párduc?

A fekete párduc elnevezés általában két nagymacskafaj sötét színváltozatára utal: a leopárdra és a jaguárra.

Bár első pillantásra teljesen feketének tűnnek, közelebbről nézve a jellegzetes foltok és mintázatok gyakran továbbra is láthatók a bundájukon.

A különleges szín a melanizmus nevű genetikai jelenség következménye. Ilyenkor a szervezet a szokásosnál jóval több sötét pigmentet termel, amitől a bunda szinte feketének látszik.

Hol él a legtöbb fekete párduc?

A fekete párduc Ázsiában jóval gyakoribb. Egyes leopárd-populációkban az állatok akár fele is melanisztikus lehet.

A jaguároknál szintén gyakran előfordul a jelenség. Mivel náluk a fekete színért felelős gén domináns, egyes területeken a jaguárok közel 50 százaléka is sötét bundát viselhet.

Míg a leopárdok elsősorban Afrikában és Ázsiában élnek, a jaguárok természetes élőhelye Közép- és Dél-Amerika.