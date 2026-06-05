Ez teszi tönkre Európa gazdaságát, milliárdok tűnnek el az államkasszákból

Tovább erősödött az illegális dohány- és nikotintermékek piaca Európában. A KPMG legfrissebb felmérése szerint az Európai Unióban 2025-ben 41,8 milliárd szál illegális cigaretta fogyott, ami a teljes piac 10,3 százalékát tette ki. Ez az első alkalom 2014 óta, hogy a feketepiaci arány ismét 10 százalék fölé emelkedett – tájékoztat a VG.

Hamisított márkájú cigaretták egy belgiumi illegális gyártóhelyen; a feketepiac egyre több ilyen terméket juttat el a fogyasztókhoz

Fotó: JOHN THYS / AFP

A feketepiac miatt milliárdos adóbevételektől esnek el az európai országok

A feketepiac terjedése jelentős bevételkiesést okoz a tagállamoknak. Az EU országai tavaly összesen 16,7 milliárd euró adóbevételtől estek el az illegális cigaretták miatt, míg európai szinten a veszteség meghaladta a 22 milliárd eurót.

Szakértők szerint az illegális kereskedelem szerkezete is megváltozott. A hagyományos csempészet helyett egyre nagyobb szerepet kapnak az Európai Unión belül gyártott hamis cigaretták. A hamisított termékek mennyisége tavaly meghaladta a 18 milliárd szálat, ami az illegális fogyasztás közel felét jelentette.

Nemcsak a cigaretták, hanem a vape-termékek piacán is súlyos a helyzet. A német Fraunhofer Kutatóintézet vizsgálata szerint az ízesített folyadékkal működő vape-termékek piacának mintegy 38 százaléka nem a legális kereskedelemből származik. A szabályozatlan piac értéke már most több milliárd euróra tehető.

Az illegális kereskedelem különösen Franciaországban, Belgiumban és Hollandiában jelent komoly problémát. Franciaországban a teljes cigarettafogyasztás több mint 40 százaléka feketepiaci forrásból származik. Magyarországon az illegális cigaretták aránya jelenleg 10 százalék körül mozog.

A jelentés ugyanakkor arra is rámutat, hogy megfelelő ellenőrzéssel és kiszámítható szabályozással visszaszorítható a jelenség. Görögországban például egy év alatt érezhetően csökkent az illegális cigaretták aránya, ami a hatósági fellépés eredményességét mutatja.

A kutatók szerint a túlzott adóemelések és egyes termékek teljes tiltása kedvezhet az illegális piac terjedésének, ezért a hatékony ellenőrzés és a kiegyensúlyozott szabályozás kulcsszerepet játszhat a feketepiac visszaszorításában.