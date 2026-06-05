Ez teszi tönkre Európa gazdaságát, milliárdok tűnnek el az államkasszákból

Tovább erősödött az illegális dohány- és nikotintermékek piaca Európában. A KPMG legfrissebb felmérése szerint az Európai Unióban 2025-ben 41,8 milliárd szál illegális cigaretta fogyott, ami a teljes piac 10,3 százalékát tette ki. Ez az első alkalom 2014 óta, hogy a feketepiaci arány ismét 10 százalék fölé emelkedett – tájékoztat a VG.
A feketepiac miatt milliárdos adóbevételektől esnek el az európai országok
A feketepiac terjedése jelentős bevételkiesést okoz a tagállamoknak. Az EU országai tavaly összesen 16,7 milliárd euró adóbevételtől estek el az illegális cigaretták miatt, míg európai szinten a veszteség meghaladta a 22 milliárd eurót.
Szakértők szerint az illegális kereskedelem szerkezete is megváltozott. A hagyományos csempészet helyett egyre nagyobb szerepet kapnak az Európai Unión belül gyártott hamis cigaretták. A hamisított termékek mennyisége tavaly meghaladta a 18 milliárd szálat, ami az illegális fogyasztás közel felét jelentette.
Nemcsak a cigaretták, hanem a vape-termékek piacán is súlyos a helyzet. A német Fraunhofer Kutatóintézet vizsgálata szerint az ízesített folyadékkal működő vape-termékek piacának mintegy 38 százaléka nem a legális kereskedelemből származik. A szabályozatlan piac értéke már most több milliárd euróra tehető.
Az illegális kereskedelem különösen Franciaországban, Belgiumban és Hollandiában jelent komoly problémát. Franciaországban a teljes cigarettafogyasztás több mint 40 százaléka feketepiaci forrásból származik. Magyarországon az illegális cigaretták aránya jelenleg 10 százalék körül mozog.
A jelentés ugyanakkor arra is rámutat, hogy megfelelő ellenőrzéssel és kiszámítható szabályozással visszaszorítható a jelenség. Görögországban például egy év alatt érezhetően csökkent az illegális cigaretták aránya, ami a hatósági fellépés eredményességét mutatja.
A kutatók szerint a túlzott adóemelések és egyes termékek teljes tiltása kedvezhet az illegális piac terjedésének, ezért a hatékony ellenőrzés és a kiegyensúlyozott szabályozás kulcsszerepet játszhat a feketepiac visszaszorításában.
Amit eddig nem mondtak el: ezek az elektromos cigaretta rejtett veszélyei
Egy friss kutatás szerint az e-cigaretta használata nemcsak a szervezetre, hanem a gének működésére is hatással lehet. Az elektromos cigaretta a vizsgálatok alapján olyan biológiai folyamatokat indíthat be, amelyek hosszú távon növelhetik a rák, a szívbetegségek és más súlyos kórképek kockázatát.
Az elektromos cigaretta valóban segíthet a leszokásban?
Az e-cigaretta évek óta megosztja a szakértőket és a dohányosokat is. A Penn State kutatói által végzett vizsgálat szerint az elektromos cigaretták segíthetnek a leszokásban. A kutatás szerint az e-cigarettát használóknál csökkent több káros és rákkeltő anyag jelenléte a szervezetben. A kutatók különösen az NNAL nevű vegyületet figyelték, amely a dohányfüst egyik legerősebb rákkeltő anyaga.