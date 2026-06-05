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feketepiac

Ez teszi tönkre Európa gazdaságát, milliárdok tűnnek el az államkasszákból

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Az illegális dohány- és nikotintermékek forgalma tovább növekedett Európában az elmúlt évben. A feketepiac egyre nagyobb szeletet hasít ki a cigaretta- és vape-piacból, miközben milliárdos adóbevételtől fosztja meg az országokat, és jelentős közegészségügyi kockázatokat is hordoz.
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feketepiacvapee-cigicigarettaEurópai Unió

Tovább erősödött az illegális dohány- és nikotintermékek piaca Európában. A KPMG legfrissebb felmérése szerint az Európai Unióban 2025-ben 41,8 milliárd szál illegális cigaretta fogyott, ami a teljes piac 10,3 százalékát tette ki. Ez az első alkalom 2014 óta, hogy a feketepiaci arány ismét 10 százalék fölé emelkedett – tájékoztat a VG.

Hamisított márkájú cigaretták egy belgiumi illegális gyártóhelyen; a feketepiac egyre több ilyen terméket juttat el a fogyasztókhoz This picture taken on August 4, 2021, shows counterfeit branded cigarettes found during a raid by customs officers on an illegal smuggling site in Aartselaar, near Brussels. Belgian customs officers on August 4, 2021, mounted their biggest-ever operation against counterfeit cigarette production, swooping on 10 illegal sites and making at least 40 arrests. International gangs have turned Belgium into a production hub for fake cigarettes, falsely packaged as leading brands and sold tax-free to smokers. In a non-descript industrial park in Aartselaar, officers arrested 18 men in a pre-dawn raid in an unmarked warehouse. (Photo by John THYS / AFP)
Hamisított márkájú cigaretták egy belgiumi illegális gyártóhelyen; a feketepiac egyre több ilyen terméket juttat el a fogyasztókhoz
Fotó: JOHN THYS / AFP

A feketepiac miatt milliárdos adóbevételektől esnek el az európai országok

A feketepiac terjedése jelentős bevételkiesést okoz a tagállamoknak. Az EU országai tavaly összesen 16,7 milliárd euró adóbevételtől estek el az illegális cigaretták miatt, míg európai szinten a veszteség meghaladta a 22 milliárd eurót.

Szakértők szerint az illegális kereskedelem szerkezete is megváltozott. A hagyományos csempészet helyett egyre nagyobb szerepet kapnak az Európai Unión belül gyártott hamis cigaretták. A hamisított termékek mennyisége tavaly meghaladta a 18 milliárd szálat, ami az illegális fogyasztás közel felét jelentette.

Nemcsak a cigaretták, hanem a vape-termékek piacán is súlyos a helyzet. A német Fraunhofer Kutatóintézet vizsgálata szerint az ízesített folyadékkal működő vape-termékek piacának mintegy 38 százaléka nem a legális kereskedelemből származik. A szabályozatlan piac értéke már most több milliárd euróra tehető.

Az illegális kereskedelem különösen Franciaországban, Belgiumban és Hollandiában jelent komoly problémát. Franciaországban a teljes cigarettafogyasztás több mint 40 százaléka feketepiaci forrásból származik. Magyarországon az illegális cigaretták aránya jelenleg 10 százalék körül mozog.

A jelentés ugyanakkor arra is rámutat, hogy megfelelő ellenőrzéssel és kiszámítható szabályozással visszaszorítható a jelenség. Görögországban például egy év alatt érezhetően csökkent az illegális cigaretták aránya, ami a hatósági fellépés eredményességét mutatja.

A kutatók szerint a túlzott adóemelések és egyes termékek teljes tiltása kedvezhet az illegális piac terjedésének, ezért a hatékony ellenőrzés és a kiegyensúlyozott szabályozás kulcsszerepet játszhat a feketepiac visszaszorításában.

Amit eddig nem mondtak el: ezek az elektromos cigaretta rejtett veszélyei

Egy friss kutatás szerint az e-cigaretta használata nemcsak a szervezetre, hanem a gének működésére is hatással lehet. Az elektromos cigaretta a vizsgálatok alapján olyan biológiai folyamatokat indíthat be, amelyek hosszú távon növelhetik a rák, a szívbetegségek és más súlyos kórképek kockázatát.

Az elektromos cigaretta valóban segíthet a leszokásban?

Az e-cigaretta évek óta megosztja a szakértőket és a dohányosokat is. A Penn State kutatói által végzett vizsgálat szerint az elektromos cigaretták segíthetnek a leszokásban. A kutatás szerint az e-cigarettát használóknál csökkent több káros és rákkeltő anyag jelenléte a szervezetben. A kutatók különösen az NNAL nevű vegyületet figyelték, amely a dohányfüst egyik legerősebb rákkeltő anyaga.

 

 

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