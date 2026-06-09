Lélegzetelállító felvétel készült a Déli-sarki fényről

A felvétel a SpaceX Dragon űrhajó fedélzetéről készült. A megfigyelhető fény ugyanolyan gyakori jelenség, mint az északi sarki fény – írja a BBC.

Így még biztosan nem látta a Déli-sarki fényt

Fotó: BBC

A Déli-sarki fény elképesztő színei ragyognak a NASA felvételén

A videón valójában a Déli-sarki fény látható. Ez a természeti jelenség leggyakrabban az Antarktisz térségében figyelhető meg. Mivel kevés ember él a Déli-sark közelében, sokan kevésbé ismerik.

A jelenséget a Napból érkező töltött részecskék idézik elő.

A Föld mágneses tere ezeket a részecskéket a pólusok felé irányítja. A légkörrel való ütközésük során színes, hullámzó fényfüggönyök alakulnak ki.