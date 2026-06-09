Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyos belső lázadás: saját emberei fordultak a miniszterelnök ellen

Olvasta?

Megszólalt a NAV a visszaváltási díjról – ezt sokan nem tudják

sarki fény

Lélegzetelállító felvétel készült a Déli-sarki fényről

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy lenyűgöző égi jelenséget örökítettek meg egy látványos timelapse felvételen. A különleges fényjátékot Jessica Meir NASA-űrhajós rögzítette az űrből.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sarki fényDéli-sarkégi jelenség

A felvétel a SpaceX Dragon űrhajó fedélzetéről készült. A megfigyelhető fény ugyanolyan gyakori jelenség, mint az északi sarki fény írja a BBC.

fény
Így még biztosan nem látta a Déli-sarki fényt
Fotó: BBC

A Déli-sarki fény elképesztő színei ragyognak a NASA felvételén

A videón valójában a Déli-sarki fény látható. Ez a természeti jelenség leggyakrabban az Antarktisz térségében figyelhető meg. Mivel kevés ember él a Déli-sark közelében, sokan kevésbé ismerik.

 A jelenséget a Napból érkező töltött részecskék idézik elő. 

A Föld mágneses tere ezeket a részecskéket a pólusok felé irányítja. A légkörrel való ütközésük során színes, hullámzó fényfüggönyök alakulnak ki.

Meglepő felfedezést tettek a sarki fényről

Japán kutatók a vártnál jóval magasabban megjelenő vörös sarki fényeket figyeltek meg. A vizsgálatok szerint még a közepes erősségű űrviharok is 500–800 kilométeres magasságba emelhetik a jelenséget, ami arra utal, hogy ezek az események erősebbek lehetnek a korábban feltételezettnél. A felfedezés a műholdak működése szempontjából is fontos, mivel a felmelegedő és kitáguló felső légkör növelheti az űreszközökre ható légköri ellenállást.

 

Itt érdemes vadászni az északi fényt 2026-ban

2026 kivételes év lehet az északi fény megfigyelésére, mivel a Nap aktivitási ciklusa még kedvez a látványos sarki fények kialakulásának. Három viszonylag megfizethető úti célt ajánlunk az élményre vágyóknak: a finnországi Rovaniemi, a svédországi Abisko és a norvégiai Tromsø térségét, ahol jó eséllyel figyelhető meg a különleges égi jelenség.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!