Lélegzetelállító felvétel készült a Déli-sarki fényről

A felvétel a SpaceX Dragon űrhajó fedélzetéről készült. A megfigyelhető fény ugyanolyan gyakori jelenség, mint az északi sarki fény – írja a BBC.
A Déli-sarki fény elképesztő színei ragyognak a NASA felvételén
A videón valójában a Déli-sarki fény látható. Ez a természeti jelenség leggyakrabban az Antarktisz térségében figyelhető meg. Mivel kevés ember él a Déli-sark közelében, sokan kevésbé ismerik.
A jelenséget a Napból érkező töltött részecskék idézik elő.
A Föld mágneses tere ezeket a részecskéket a pólusok felé irányítja. A légkörrel való ütközésük során színes, hullámzó fényfüggönyök alakulnak ki.
Meglepő felfedezést tettek a sarki fényről
Japán kutatók a vártnál jóval magasabban megjelenő vörös sarki fényeket figyeltek meg. A vizsgálatok szerint még a közepes erősségű űrviharok is 500–800 kilométeres magasságba emelhetik a jelenséget, ami arra utal, hogy ezek az események erősebbek lehetnek a korábban feltételezettnél. A felfedezés a műholdak működése szempontjából is fontos, mivel a felmelegedő és kitáguló felső légkör növelheti az űreszközökre ható légköri ellenállást.
Itt érdemes vadászni az északi fényt 2026-ban
2026 kivételes év lehet az északi fény megfigyelésére, mivel a Nap aktivitási ciklusa még kedvez a látványos sarki fények kialakulásának. Három viszonylag megfizethető úti célt ajánlunk az élményre vágyóknak: a finnországi Rovaniemi, a svédországi Abisko és a norvégiai Tromsø térségét, ahol jó eséllyel figyelhető meg a különleges égi jelenség.