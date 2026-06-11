Kutatók vizsgálták a testi fenyítés hatásait, itt az eredmény

A tanulmányt a londoni University College London (UCL) szakemberei készítették, akik közel 19 ezer, 2000 és 2002 között született brit gyermek adatait elemezték. A vizsgálat során azt kutatták, milyen hatással van a korai életkorban alkalmazott testi fenyítés a gyermekek későbbi iskolai teljesítményére és viselkedésére - írja a BBC.

A testi fenyítésnek csak negatív következményei vannak. A kép illusztráció.

A testi fenyítés következményei lesújtóak

Az eredmények szerint azok a diákok, akiket gyermekkorukban megütöttek vagy más fizikai büntetésben részesítettek, nagyobb eséllyel értek el gyengébb eredményeket a GCSE-vizsgákon. A kutatók azt találták, hogy körükben közel hat százalékponttal magasabb volt annak valószínűsége, hogy nem sikerül megszerezniük az alapvető továbbtanuláshoz szükséges vizsgaeredményeket angolból és matematikából. A tanulmány emellett arra is rámutatott, hogy a korai testi fenyítés kapcsolatban állhat a későbbi problémás magatartással. A 14 éves korukban vizsgált fiatalok között a fizikailag büntetett gyermekek 33 százalékkal nagyobb valószínűséggel mutattak kockázatos viselkedési formákat, például zaklató magatartást.

Anja Heilmann, a kutatás vezetője szerint az elemzés során nem találtak olyan területet, ahol a testi fenyítés pozitív eredményeket hozott volna.

Úgy véli, a gyerekeknek ugyanazt a védelmet kellene élvezniük a fizikai bántalmazással szemben, mint a felnőtteknek. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a vizsgálat megfigyeléses jellegű volt, így nem bizonyít közvetlen ok-okozati kapcsolatot a testi fenyítés és a későbbi problémák között. A gyermekek fejlődését számos egyéb családi, társadalmi és környezeti tényező is befolyásolhatja. A kutatás ismét napirendre helyezte a testi fenyítés jogi szabályozásának kérdését. Skóciában 2020 óta, Walesben pedig 2022 óta tilos a gyermekek fizikai büntetése, Angliában és Észak-Írországban azonban továbbra is megengedett bizonyos keretek között.

A tilalom támogatói szerint a jogszabály egyértelmű védelmet nyújtana a gyermekek számára, míg ellenzői attól tartanak, hogy a szülők indokolatlan kriminalizálásához vezethetne.

A vita középpontjában továbbra is az áll, hogy miként lehet hatékonyan fegyelmezni a gyermekeket úgy, hogy közben testi és lelki fejlődésük se sérüljön. A kutatás egy másik érdekes megállapítása szerint 2021-ben minden ötödik tízéves gyermek tapasztalt valamilyen formában fizikai büntetést az Egyesült Királyságban. Az adatok azt is mutatták, hogy a magasabb iskolai végzettségű szülők körében ritkábban alkalmaznak ilyen nevelési módszereket.