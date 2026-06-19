Ilyet még nem látott: beteg tyúkkal rohant a kórházba egy etióp kisfiú

A vidéki Etiópiában élő, 12 éves Markos Abaye már egészen kiskorától különösen szerette az állatokat. Amikor szeretett tyúkja a hónap elején megbetegedett, és az otthoni próbálkozások sem segítettek rajta, a fiú felvette a cipőjét, karjába vette a madarat, és a helyi kórházba sietett. A különös jelenetről készült videót az Amhara régióban található Denbecha Kórház egyik ápolója rögzítette. A felvétel több mint 770 ezer megtekintést gyűjtött össze a TikTokon.

Megható történet: napokig nem evett a fiú, mert beteg lett a tyúkja. Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Mindenkit meghatott a 12 éves fiú: kórházba vitte beteg tyúkját

Zihál

– mondta Markos a videóban, miközben aggódó arccal magához szorítja a beteg tyúkot.

Az ápoló, Umer Chane így válaszol:

Figyelj, vannak olyan orvosok, akik állatokat gyógyítanak. Oda kell vinned. Ez egy embereket ellátó kórház, rendben?

A fiú ezután valóban állatorvoshoz vitte a tyúkot, amely megkapta a szükséges kezelést.

A váratlan internetes népszerűség közepette Markos a BBC-nek elmondta, hogy a tyúk időközben jobban lett. Nagybátyja azt nyilatkozta, hogy a fiú annyira aggódott a tyúk miatt, hogy

egy ideig még a tanulást és az étkezést is abbahagyta.

Markos 2023 augusztusában költözött nagybátyjához, amikor az amhara térségben fegyveres összecsapások törtek ki az etióp hadsereg és a Fano nevű helyi milíciák között. Nagyszülei a biztonsága érdekében küldték el, búcsúajándékként pedig neki adták a tyúkot.

A család szerint a fiú annyira szereti a szárnyasokat, hogy a szomszédok tyúkjait is rendszeresen eteti.