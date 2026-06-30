Be akartak lógni két youtuber a foci-vb-re, börtön lehet a vége

Bűncselekmény vádjával kell szembenézzen két argentin youtuber az Egyesült Államokban, miután a gyanú szerint érvénytelen médiabelépőkkel próbáltak bejutni egy foci-vb mérkőzésre. A 26 éves Pato Perrottát és a 20 éves Beni Mármolt szombaton vették őrizetbe a miami Hard Rock Stadionban, miután a hatóságok szerint három biztonsági ellenőrzési ponton is átjutottak olyan akkreditációval, amely nem volt érvényes a Kolumbia–Portugália mérkőzésre. A letartóztatási jegyzőkönyv szerint Perrotta azt állította, hogy egy médiacégnél dolgozik, és az eseményről készít tudósítást. A rendőrök azonban megállapították, hogy az általa felmutatott belépő egy korábbi rendezvényre szólt, ezért nem lehetett volna felhasználni a mérkőzésre.

Érvénytelen akkreditációval akartak bejutni a foci-vb egyik meccsére.Fotó: Illusztráció/Unsplash

Mármol azt mondta a rendőröknek, hogy influenszerként szeretett volna bejutni a stadionba, hogy élőben közvetítse a találkozót. Mindkettőjüket sport- vagy szórakoztató rendezvény megzavarásának bűntettével vádolják, amelyért akár öt év szabadságvesztés is kiszabható. A két influenszert 2500 dolláros, kb. 780 ezer forintos óvadék ellenében helyezték szabadlábra.

Érvénytelen akkreditációval akartak bejutni a foci-vb egyik meccsére

Egy másik argentin streamer, Momo Benavides közölte, hogy a youtuberek menedzsere szerint már befizették az óvadékot, és hamarosan szabadulnak, az ügy azonban továbbra sem zárult le. Benavides szerint ugyanis Perrottának és Mármolnak az eljárás befejezéséig az Egyesült Államokban kell maradniuk. Nem toloncolják ki őket, ugyanakkor nem közelíthetik meg azokat a stadionokat, ahol világbajnoki mérkőzéseket rendeznek.

Pato Perrottának több mint 500 ezer, Beni Mármolnak pedig több mint 270 ezer feliratkozója van a YouTube-on. Tartalmaik között főként nagyszabású vásárlások és 24 órás kihívások szerepelnek

- írja a FoxNews.