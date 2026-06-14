Forradalmi gyógyszer érkezhet, amely visszanövesztheti a fogakat

A jelenleg TRG035 néven ismert készítményt a japán Toregem Biopharma fejleszti. A gyógyszer egy olyan fehérjét céloz meg, amely gátolja a fogak fejlődését. A kutatók szerint a kezelés lehetővé teheti, hogy a szervezet új fogakat hozzon létre – írja a Ripost.

A kutatók szerint a fogvisszanövesztő gyógyszer új korszakot nyithat a fogászatban

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Már embereken próbálják ki a szert, amely új fogakat növeszthet

Az eddigi eredmények biztatóak. A készítmény sikeresen működött olyan állatoknál, amelyek veleszületett foghiánnyal rendelkeztek, ezért a kutatók megkezdték az emberi vizsgálatokat is. Az első fázisú klinikai teszteket már elvégezték, a következő lépés pedig a nagyobb létszámú vizsgálatok elindítása lehet.

A szakemberek elsősorban azoknak szeretnének segíteni, akik súlyos, veleszületett foghiányban szenvednek. Ugyanakkor abban is bíznak, hogy a módszer később azoknál is alkalmazható lesz, akik betegség vagy sérülés miatt veszítették el a fogaikat.

Bár sokan történelmi jelentőségű áttörésként tekintenek a fejlesztésre, nem minden szakértő osztja az optimizmust. Egyes kutatók szerint egyelőre kérdéses, hogy a módszer felnőtteknél is ugyanolyan hatékony lesz-e, mint a laboratóriumi és állatkísérletek során.

A fejlesztők célja, hogy a gyógyszer 2030 körül már a betegek számára is elérhető legyen. Ha ez sikerül, a fogorvoslás egyik legnagyobb álma válhat valóra.

Megdöbbentő, hány ember marad fogak nélkül Magyarországon

Magyarországon az 50 év felettiek körében kiemelkedően magas a fogvesztés aránya, miközben a szakértők szerint ez nem az öregedés természetes velejárója. A WHO adatai alapján a magyar felnőttek mindössze 19 százaléka rendelkezik teljes fogazattal.

Valami kiderült a fehér fogakról, ami sokaknak nem fog tetszeni

A mai társadalomban a fehér fogak a szépség, az egészség és a siker szimbólumává váltak. A reklámok, filmek és közösségi média folyamatosan arra kondicionálnak bennünket, hogy a vakítóan fehér fogsor egyenlő a tökéletes egészséggel. Azonban a valóság ennél jóval árnyaltabb.

