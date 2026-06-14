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fogmosás

Fogmosás kávé előtt vagy után? A legtöbben rosszul csinálják

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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A fogmosás időzítése kulcsfontosságú lehet a fogzománc védelme szempontjából. Fogorvosok szerint a kávézás előtti fogmosás hatékonyabban védi a fogakat az elszíneződéstől és sérülésektől.
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fogmosásfogorvoskávé

A reggeli kávé sokak számára elengedhetetlen rituálé, de kevesen gondolnak arra, hogy a fogmosás időzítése komolyan befolyásolhatja a fogak egészségét. Fogorvosok szerint nem mindegy, hogy a kávé előtt vagy után mosunk fogat – írja a Huffpost.

Fogmosás kávé előtt vagy után? Fogorvosok elárulják a helyes sorrendet
Fogmosás kávé előtt vagy után? Fogorvosok elárulják a helyes sorrendet (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A szakértők egyértelműen azt javasolják: kávézás előtt érdemesebb fogat mosni. 

Christina Meiners fogorvos szerint a reggeli fogmosás segít eltávolítani a lepedéket a fogakról, így a kávéban lévő színezőanyagok kevésbé tudnak megtapadni. 

Ha a fogak tiszták, akkor a kávénak kevesebb felülete van, amire rátapadhat

 – magyarázta a szakértő. 

Ez azt jelenti, hogy a fogmosás kávé előtt segíthet megelőzni az elszíneződést és a fogkő kialakulását is. 

Miért káros a fogmosás közvetlenül kávézás után? 

Sokan úgy gondolják, hogy a kávé utáni fogmosás a legjobb megoldás, de a fogorvosok szerint ez akár káros is lehet. 

A kávé ugyanis savas hatású, ami átmenetileg gyengíti a fogzománcot. Ha ilyenkor mosunk fogat, az mechanikailag is károsíthatja a zománcot. 

A szakértők szerint kávé után legalább 30 percet kell várni a fogmosás előtt. 

Ez idő alatt a nyál természetes módon semlegesíti a száj savasságát, és visszaállítja a normál pH-értéket, így a fogmosás már biztonságos. 

Valóban a cukor teszi tönkre a fogainkat?

A cukor önmagában nem maró hatású anyag, és nem képes közvetlenül károsítani a fogzománcot. A valódi veszélyt a szájban élő baktériumok jelentik, például a Streptococcus mutans és bizonyos Lactobacillus törzsek, amelyek a szénhidrátokat – így a cukrot is – energiaforrásként használják. Amikor ezek a baktériumok lebontják a cukrot, tejsavat termelnek, és ez a savas közeg az, amely fokozatosan gyengíti a fogzománcot. Vagyis nem maga a cukor „rontja el” a fogakat, hanem az általa táplált baktériumok anyagcseréje indítja el a káros folyamatot.

Bizonyos szájvizek többet árthatnak, mint használnak

A szájban élő baktériumok egyensúlya valóban fontos, mivel ezek segítenek a táplálékkal bevitt nitrátok átalakításában. Ez a folyamat hozzájárul a nitrogén-monoxid képződéséhez, amely kulcsszerepet játszik a vérnyomás szabályozásában. Egyes kutatások kimutatták, hogy bizonyos erős, fertőtlenítő hatású szájvizek – például a klórhexidint tartalmazók – valóban megzavarhatják ezt a folyamatot.

 

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