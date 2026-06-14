Fogmosás kávé előtt vagy után? A legtöbben rosszul csinálják

A reggeli kávé sokak számára elengedhetetlen rituálé, de kevesen gondolnak arra, hogy a fogmosás időzítése komolyan befolyásolhatja a fogak egészségét. Fogorvosok szerint nem mindegy, hogy a kávé előtt vagy után mosunk fogat – írja a Huffpost.

Fogmosás kávé előtt vagy után? Fogorvosok elárulják a helyes sorrendet (A kép illusztráció.)

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A szakértők egyértelműen azt javasolják: kávézás előtt érdemesebb fogat mosni.

Christina Meiners fogorvos szerint a reggeli fogmosás segít eltávolítani a lepedéket a fogakról, így a kávéban lévő színezőanyagok kevésbé tudnak megtapadni.

Ha a fogak tiszták, akkor a kávénak kevesebb felülete van, amire rátapadhat

– magyarázta a szakértő.

Ez azt jelenti, hogy a fogmosás kávé előtt segíthet megelőzni az elszíneződést és a fogkő kialakulását is.

Miért káros a fogmosás közvetlenül kávézás után?

Sokan úgy gondolják, hogy a kávé utáni fogmosás a legjobb megoldás, de a fogorvosok szerint ez akár káros is lehet.

A kávé ugyanis savas hatású, ami átmenetileg gyengíti a fogzománcot. Ha ilyenkor mosunk fogat, az mechanikailag is károsíthatja a zománcot.

A szakértők szerint kávé után legalább 30 percet kell várni a fogmosás előtt.

Ez idő alatt a nyál természetes módon semlegesíti a száj savasságát, és visszaállítja a normál pH-értéket, így a fogmosás már biztonságos.

Valóban a cukor teszi tönkre a fogainkat?

A cukor önmagában nem maró hatású anyag, és nem képes közvetlenül károsítani a fogzománcot. A valódi veszélyt a szájban élő baktériumok jelentik, például a Streptococcus mutans és bizonyos Lactobacillus törzsek, amelyek a szénhidrátokat – így a cukrot is – energiaforrásként használják. Amikor ezek a baktériumok lebontják a cukrot, tejsavat termelnek, és ez a savas közeg az, amely fokozatosan gyengíti a fogzománcot. Vagyis nem maga a cukor „rontja el” a fogakat, hanem az általa táplált baktériumok anyagcseréje indítja el a káros folyamatot.

Bizonyos szájvizek többet árthatnak, mint használnak

A szájban élő baktériumok egyensúlya valóban fontos, mivel ezek segítenek a táplálékkal bevitt nitrátok átalakításában. Ez a folyamat hozzájárul a nitrogén-monoxid képződéséhez, amely kulcsszerepet játszik a vérnyomás szabályozásában. Egyes kutatások kimutatták, hogy bizonyos erős, fertőtlenítő hatású szájvizek – például a klórhexidint tartalmazók – valóban megzavarhatják ezt a folyamatot.