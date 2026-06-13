Ez a toll segíthet leadni a testsúlya 21 százalékát és kordában tartani az étvágyát

Egyre nagyobb figyelmet kapnak világszerte azok a gyógyszerek, amelyek a fogyást segíthetik. A fogyás területén az egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó készítmény jelenleg a Zepbound KwikPen, amelyet hetente egyszer kell alkalmazni, és amelynek segítségével a klinikai vizsgálatok szerint a páciensek testsúlyuk akár 21 százalékát is elveszíthetik – írja a Daily Mail.

A fogyást segítő tollat hetente egyszer kell alkalmazni a gyártó tájékoztatása szerint

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A gyógyszer a szervezetben található GLP-1 és GIP receptorokra hat, amelyek fontos szerepet játszanak az étvágy szabályozásában és a vércukorszint alakulásában. A fejlesztők szerint a készítmény csökkentheti az éhségérzetet, így megkönnyítheti a kalóriabevitel visszafogását.

A kezelés megkezdése előtt az érdeklődőknek egészségügyi felmérésen kell részt venniük, ahol szakemberek vizsgálják meg, hogy alkalmasak-e a terápiára. A készítmény csak orvosi jóváhagyást követően alkalmazható.

A gyógyszer körül egyre nagyobb az érdeklődés, mivel sok túlsúllyal küzdő ember számára jelenthet új lehetőséget a testsúlycsökkentésben.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a gyógyszer önmagában nem csodaszer, és a tartós eredményekhez továbbra is szükség van kiegyensúlyozott étrendre és rendszeres mozgásra.

Az elmúlt években világszerte robbanásszerűen nőtt a kereslet az olyan készítmények iránt, amelyek segíthetnek a fogyásban. A gyártók és a kutatók szerint a jövőben egyre több hasonló megoldás jelenhet meg a piacon, amelyek új lehetőségeket kínálhatnak a túlsúllyal élők számára.

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