Drámai képek a venezuelai földrengésről – így futnak versenyt a túlélőkért

Két nagy erejű földrengés rázta meg Venezuelát szerda délután. Az első rengés 7,2-es, míg a második még erősebb, 7,5-ös magnitúdójú volt. A rengések épületkárokat okoztak Caracasban.
A mentőegységek megállás nélkül dolgoznak az apokaliptikus helyszínen, hogy megtalálják a romok alatt rekedt túlélőket. Az áldozatok száma folyamatosan emelkedik.
Az Egyesült Államok Földtani Intézete (USGS) szerint először egy 7,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki mintegy 160 kilométerre Caracas nyugati részétől. Kevesebb mint egy perccel később egy még erősebb, 7,5-ös magnitúdójú rengés követte.
Képeken a pusztító földrengés:
Hihetetlen pusztítást végzett a földrengés Venezuelában – videók
Óriási pusztítás érte Venezuelát. A térséget két nagy ereű földrengés rázta meg szerdán, az anyagi kár óriási, a hatóságok egyelőre nem közölték, hány áldozata van a csapásnak.
Folyamatosan nő a venezuelai földrengés áldozatainak száma
A Reuters információi szerint hárman meghaltak Caracas Baruta negyedében, miután két épület összeomlott. A lap a kerület polgármesterének nyilatkozatára hivatkozik. A hivatalos áldozatszámok lassan szivárognak be, de az USGS becslései szerint nagy a valószínűsége annak, hogy több ezer haláleset történt.