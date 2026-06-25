Drámai képek a venezuelai földrengésről – így futnak versenyt a túlélőkért

Két nagy erejű földrengés rázta meg Venezuelát szerda délután. Az első rengés 7,2-es, míg a második még erősebb, 7,5-ös magnitúdójú volt. A rengések épületkárokat okoztak Caracasban.

A földrengés Caracas térségében, La Guaira államban, valamint a Morón és Yumare környéki településeken okozta a legsúlyosabb károkat, több épület összeomlott, a mentőalakulatok pedig továbbra is túlélők után kutatnak

Fotó: Manaure QUINTERO / AFP

A mentőegységek megállás nélkül dolgoznak az apokaliptikus helyszínen, hogy megtalálják a romok alatt rekedt túlélőket. Az áldozatok száma folyamatosan emelkedik.

Az Egyesült Államok Földtani Intézete (USGS) szerint először egy 7,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki mintegy 160 kilométerre Caracas nyugati részétől. Kevesebb mint egy perccel később egy még erősebb, 7,5-ös magnitúdójú rengés követte.