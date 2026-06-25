Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter azonnali hatállyal kirúgta Czunyiné Bertalan Juditot

Rendkívüli

Hihetetlen pusztítást végzett a földrengés – sokkoló videókon a venezuelai tragédia

földrengés

Drámai képek a venezuelai földrengésről – így futnak versenyt a túlélőkért

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Két súlyos földrengés pusztított Venezuelában szerdán. Az anyagi kár óriási, sok épület összeomlott a földrengésben. A mentők versenyt futnak az idővel, hogy kimentsék a romok alatt rekedt embereket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
földrengésCaracasVenezuela

Két nagy erejű földrengés rázta meg Venezuelát szerda délután. Az első rengés 7,2-es, míg a második még erősebb, 7,5-ös magnitúdójú volt. A rengések épületkárokat okoztak Caracasban. 

A földrengés Caracas térségében, La Guaira államban, valamint a Morón és Yumare környéki településeken okozta a legsúlyosabb károkat, több épület összeomlott, a mentőalakulatok pedig továbbra is túlélők után kutatnak
A földrengés Caracas térségében, La Guaira államban, valamint a Morón és Yumare környéki településeken okozta a legsúlyosabb károkat, több épület összeomlott, a mentőalakulatok pedig továbbra is túlélők után kutatnak
Fotó: Manaure QUINTERO / AFP

A mentőegységek megállás nélkül dolgoznak az apokaliptikus helyszínen, hogy megtalálják a romok alatt rekedt túlélőket. Az áldozatok száma folyamatosan emelkedik.

Az Egyesült Államok Földtani Intézete (USGS) szerint először egy 7,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki mintegy 160 kilométerre Caracas nyugati részétől. Kevesebb mint egy perccel később egy még erősebb, 7,5-ös magnitúdójú rengés követte.

Képeken a pusztító földrengés:

Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Galéria: Megrázó képek a venezuelai földrengés pusztításáról
1/17
A katasztrófa Caracas térségében, La Guaira államban, valamint a Morón és Yumare környéki településeken okozta a legsúlyosabb károkat, több épület összeomlott, a mentőalakulatok pedig továbbra is túlélők után kutatnak

Hihetetlen pusztítást végzett a földrengés Venezuelában – videók

Óriási pusztítás érte Venezuelát. A térséget két nagy ereű földrengés rázta meg szerdán, az anyagi kár óriási, a hatóságok egyelőre nem közölték, hány áldozata van a csapásnak.

Folyamatosan nő a venezuelai földrengés áldozatainak száma

A Reuters információi szerint hárman meghaltak Caracas Baruta negyedében, miután két épület összeomlott. A lap a kerület polgármesterének nyilatkozatára hivatkozik. A hivatalos áldozatszámok lassan szivárognak be, de az USGS becslései szerint nagy a valószínűsége annak, hogy több ezer haláleset történt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!