Halottak, romba dőlt épületek és cunamiriadó a brutális földrengés után a Fülöp-szigeteken – videók

Amint az Origo is beszámolt róla, a földrengés Mindanao szigetének partjainál történt helyi idő szerint reggel. A rengés olyan erős volt, hogy cunamiriadót adtak ki több országban is, köztük Japánban, Indonéziában és Ausztráliában. A figyelmeztetéseket később visszavonták vagy enyhítették – írja a BBC.
A közösségi médiát elárasztották a drámai felvételek. Több videón összeomló épületek és pánikba esett emberek láthatók. Az egyik legmegrázóbb felvételen egy Jollibee gyorsétterem szinte teljesen romba dőlve látható. Több térségben földcsuszamlások is történtek.
A hatóságok szerint legalább 35 ember meghalt, több mint 130-an megsérültek, és mintegy tízezer család kényszerült elhagyni az otthonát. Több embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az áldozatok többségét Soccsksargen régióból jelentették, további halálesetek pedig Davao térségében történtek.
A rengés különösen drámai pillanatban csapott le: éppen a tanév első napján. Egy iskolában készült videón rettegő gyerekek láthatók, akik a földre guggolva próbálták átvészelni a földmozgást, miközben mögöttük összeomlott egy hullámlemezes tetőszerkezet.
A Fülöp-szigetek elnöke, Ferdinand Marcos Jr. közölte: a kormány minden lehetséges segítséget megad a károsultaknak, és teljes erővel zajlanak a mentési munkálatok. Az érintett területeken a tanítást is felfüggesztették.
A földrengést követően több mint 130 utórengést regisztráltak, köztük egy 6,7-es erősségű rengést is. A szakemberek attól tartanak, hogy további földcsuszamlások és épületomlások történhetnek.
A Fülöp-szigetek a Csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik, amely a világ egyik legaktívabb földrengésveszélyes térsége. Az országban gyakoriak a rengések, de az ilyen erejű természeti katasztrófák rendszerint súlyos pusztítást hagynak maguk után.
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