Halottak, romba dőlt épületek és cunamiriadó a brutális földrengés után a Fülöp-szigeteken – videók

Amint az Origo is beszámolt róla, a földrengés Mindanao szigetének partjainál történt helyi idő szerint reggel. A rengés olyan erős volt, hogy cunamiriadót adtak ki több országban is, köztük Japánban, Indonéziában és Ausztráliában. A figyelmeztetéseket később visszavonták vagy enyhítették – írja a BBC.

Egy kutya áll az összeomlott Jollibee gyorsétterem előtt a Fülöp-szigeteki General Santos városában, miután 7,8-as erősségű földrengés rázta meg az ország déli részét 2026. június 8-án. A pusztító rengés számos épületet és más szerkezetet romba döntött

Fotó: DANIEL CENG / ANADOLU

A közösségi médiát elárasztották a drámai felvételek. Több videón összeomló épületek és pánikba esett emberek láthatók. Az egyik legmegrázóbb felvételen egy Jollibee gyorsétterem szinte teljesen romba dőlve látható. Több térségben földcsuszamlások is történtek.

BUILDING COLLAPSES IN GENSAN AFTER 7.8 EARTHQUAKE



LOOK: Structural damage is seen in General Santos after a severe 7.8-magnitude earthquake hit on Monday morning.



Power outages have been reported across the city, and multiple aftershocks continue to be recorded.



📷 PIA SarGen… pic.twitter.com/w4ryymAlWr — NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) June 8, 2026

A hatóságok szerint legalább 35 ember meghalt, több mint 130-an megsérültek, és mintegy tízezer család kényszerült elhagyni az otthonát. Több embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az áldozatok többségét Soccsksargen régióból jelentették, további halálesetek pedig Davao térségében történtek.

A rengés különösen drámai pillanatban csapott le: éppen a tanév első napján. Egy iskolában készült videón rettegő gyerekek láthatók, akik a földre guggolva próbálták átvészelni a földmozgást, miközben mögöttük összeomlott egy hullámlemezes tetőszerkezet.

EARTHQUAKE SHAKES ELEMENTARY SCHOOL FLAG CEREMONY



WATCH: The magnitude 7.8 earthquake shocks students and teachers during their Monday morning flag ceremony at Mahayahay Elementary School in Barangay Kilalag, Malita, Davao Occidental.



As seen in the video, a small structure… pic.twitter.com/y5LzSJpRNS — NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) June 8, 2026

A Fülöp-szigetek elnöke, Ferdinand Marcos Jr. közölte: a kormány minden lehetséges segítséget megad a károsultaknak, és teljes erővel zajlanak a mentési munkálatok. Az érintett területeken a tanítást is felfüggesztették.

Grandmother risked everything to protect a child during the 7.8 magnitude earthquake in the Philippines pic.twitter.com/9SZElAqSw9 — Surajit (@surajit_ghosh2) June 8, 2026

A földrengést követően több mint 130 utórengést regisztráltak, köztük egy 6,7-es erősségű rengést is. A szakemberek attól tartanak, hogy további földcsuszamlások és épületomlások történhetnek.

A Fülöp-szigetek a Csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik, amely a világ egyik legaktívabb földrengésveszélyes térsége. Az országban gyakoriak a rengések, de az ilyen erejű természeti katasztrófák rendszerint súlyos pusztítást hagynak maguk után.

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