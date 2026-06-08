Az életükért futnak a helyiek, bármikor megérkezhet a mindent elmosó szökőár

Súlyos, 7,8-as erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket helyi idő szerint hétfő reggel. A földmozgás miatt épületek dőltek össze, a helyiek a szökőárveszély miatt igyekeznek magasabb területekre menekülni – írja a DailyMail.
A Német Földtudományi Kutatóközpont (GFZ) közlése szerint a 7,8-as erősségűnek mért rengés mintegy 10 kilométeres mélységben történt.
A területen szökőárriadó lépett érvénybe, az előrejelzések szerint az első cunami-hullámok helyi idő szerint 07:37 és 09:37 között csaphatnak le a szigetre.
„Ez a legerősebb földrengés, amit valaha tapasztaltunk” – mondta Benjie Ancheta helyi rendőrfőnök.
A régiót utórengések is sújthatják, a hatóságok nagy erőkkel dolgoznak a terület kiürítésén.
Áldozatokról nem érkezett jelentés.
Hatalmas földrengés rázta meg Olaszországot, sokan a legrosszabbtól tartottak
Erős földmozgás ébresztette fel Dél-Olaszország lakóit június elején, a rengést több régióban is érezni lehetett. A földrengés ugyan elérte a 6,2-es magnitúdót, de a szokatlanul nagy, 250 kilométeres mélységnek köszönhetően nem okozott jelentős károkat.
Megfejtették a „lehetetlen” földrengések titkát
A szeizmológusok több mint harminc éve próbálják megfejteni, miért ismétlődnek egyes tengeralatti rengések szinte pontos időközönként. A földrengés kutatói most sikerült azonosítani azt a természetes jelenséget, amely megakadályozhatja, hogy ezek a rengések pusztítóbbá váljanak. További részletek az Origo oldalán!