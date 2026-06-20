Két földrengés egy nap alatt – turistákat evakuáltak a magyarok kedvenc nyaralóhelyén

Szombat délelőtt két földrengés rázta meg a görögországi Kréta szigetét. A rengések közül az első 4,6-os, a második pedig 5,3-as erősségű volt. A földrengések epicentruma a tengerfenék alatt, mintegy 14 kilométeres mélységben helyezkedett el Krétától délre, Gavdos szigetének közelében.

A földrengések epicentruma Krétától délre, a tengerfenék alatt volt (képünk illusztráció)

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A VG információi szerint a talajmozgást a sziget nagy részén érzékelték, többek között Réthimno és Hania térségében is. A hatóságok ellenőrzéseket végeztek az érintett területeken, a görög rendőrség pedig fokozott jelenléttel figyelte a helyzetet.

Anyagi károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett hivatalos jelentés. Ugyanakkor a földcsuszamlás veszélye miatt egyes helyszíneken turistákat evakuáltak elővigyázatossági intézkedésként.

Kréta a Földközi-tenger egyik szeizmikusan aktív térségében található, ezért a kisebb és közepes erősségű földrengések nem számítanak ritkaságnak. A szigetet 2024-ben egy 5,2-es erősségű rengés is érintette, amely szintén nem követelt áldozatokat.