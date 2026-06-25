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földrengés

24 órán belül a harmadik országot rázta meg erős földrengés

17 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Legalább tízen megsérültek, miután erős földmozgás rázta meg Japán északi részét. A földrengés miatt a vasúti közlekedésben fennakadások alakultak ki, a hatóságok pedig további utórengések lehetőségére figyelmeztetnek. A szakértők szerint a következő napokban is fokozott óvatosságra van szükség az érintett térségekben.
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földrengésJapánfigyelmeztetés

Csütörtök reggel 7,2-es magnitúdójú földrengést mértek Japán északi részén. A rengés epicentruma Iwate prefektúra partjainál, 44 kilométeres mélységben volt. A japán meteorológiai szolgálat szerint Aomori prefektúra Hashikami településén a japán szeizmikus intenzitási skálán ritkán előforduló felső 6-os erősséget regisztráltak – számolt be róla a The Japan Times.

A földrengés epicentruma Iwate prefektúra partjainál, 44 kilométeres mélységben volt. This handout photo taken by the Hashikami Town Social Welfare Council and released by Jiji Press on June 25, 2026, shows books on the ground in a library after an earthquake in Hachinohe City, Aomori Prefecture. Saucepans fell out of kitchen cupboards and security cameras wobbled violently but no casualties or major damage were reported when a strong 7.2-magnitude earthquake struck off northern Japan on June 25. The Japan Meteorological Agency (JMA) said the magnitude was 6.9 but later revised it to 7.2, saying the epicentre was at a depth of 44 kilometres. (Photo by Handout / various sources / AFP) / - Japan OUT / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Hashikami Town Social Welfare Council / Jiji Press" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A földrengés epicentruma Iwate prefektúra partjainál, 44 kilométeres mélységben volt
Fotó: HANDOUT / JIJI Press/Hashikami Town Social

Szökőárriadót nem rendeltek el, ugyanakkor a rengést Tokióban is érezni lehetett.

A hatóságok tájékoztatása szerint legalább tíz ember megsérült. Aomori prefektúrában kilenc sérültről számoltak be, míg Iwate prefektúrában egy idős nő könnyebb sérüléseket szenvedett, miután elesett.

A Tóhoku Sinkanszen nagysebességű vasútvonal forgalmát ideiglenesen leállították, később azonban újraindult a közlekedés. Több helyi vasútvonalon továbbra is szünetel a forgalom, és egyelőre nem tudni, mikor állhat helyre a közlekedés.

@apnews

A powerful earthquake struck off Japan’s northern coast on Thursday, but the country’s meteorological agency said there was no danger of a tsunami. The quake had a magnitude of 7.2 and occurred off the eastern coast of Iwate, upgraded from an initial reading of 6.9, the Japan Meteorological Agency said. The quake had a depth of about 50 kilometers (30 miles), it said. JMA The U.S. Geological Survey also reported a magnitude of 6.9.

♬ original sound - The Associated Press

A japán kabinet válságstábot állított fel, az Önvédelmi Erők pedig légi felderítést kezdtek az érintett térségekben. A kabinetfőtitkár közlése szerint az érintett atomerőművekben nem keletkezett kár.

A Japán Meteorológiai Ügynökség arra kérte az érintett térségek lakóit, hogy a következő napokban is legyenek elővigyázatosak. A szakemberek szerint egy nagy erejű rengést követően 10–20 százalék az esélye annak, hogy ugyanazon a területen újabb jelentős földrengés következik be, különösen az első két-három napban.

A kutatók arra is felhívták a figyelmet, hogy a térség a Japán-árok és a Kuril-árok közelében helyezkedik el, ahol rendszeresen fordulnak elő erős földmozgások. A jelenlegi geológiai folyamatok miatt hosszabb távon akár egy még nagyobb, 8-as magnitúdójú rengés lehetőségét sem zárják ki, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ennek időpontját a jelenlegi tudományos ismeretek alapján nem lehet előre jelezni.

Venezuelát is súlyos földrengések rázták meg

Nemcsak Japánban, hanem Venezuelában is jelentős földmozgások történtek. Szerdán két nagy erejű földrengés rázta meg az országot: az első 7,2-es, a második pedig 7,5-ös magnitúdójú volt. A rengések jelentős anyagi károkat okoztak, több épület összeomlott, Caracasban is súlyos épületkárokról számoltak be.

 

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