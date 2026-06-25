90 éves rekord dőlt meg: hatalmas erejű földrengés rázta meg Kaliforniát – videó

Szerda délután két nagy erejű földrengés rázta meg Venezuelát, amelyek 7,2-es, illetve 7,5-ös magnitúdójúak voltak, és hatalmas pusztítást okoztak. Ugyan nagyobb károkról vagy sérülésekről egyelőre nem érkezett jelentés, azonban szerda reggel 5,6-os erősségű földmozgás rázta meg Mendocino megyét is, amely 1940 óta a legerősebb földrengés volt Észak-Kaliforniában.

Földrengés rázta meg Észak-Kaliforniát / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Földrengés rázta meg Észak-Kaliforniát, több évtizedes rekord tölt meg

Az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata szerint a földrengés Willits mezőgazdasági városától, mintegy 12 kilométerre északnyugatra történt, Csendes-óceáni idő szerint reggel 8:10-kor. A földrengés epicentruma a szárazföld belsejében volt, Fort Braggtől nagyjából 80 kilométerre keletre, és körülbelül 8 kilométer mélyen történt. A régió lakosai, beleértve a part menti közösségeket is, arról számoltak be, hogy érezték a rengést.

A földrengés Mendocino megye azon részét rázta meg, amely a kis mezőgazdasági közösségeiről ismert, San Franciscótól mintegy 225 kilométerre északkeletre.

Habár a földrengések gyakoriak Kaliforniában, a szakértők szerint ez a mostani esemény azért szokatlan, mivel egy nagyobb törésvonaltól távol történt, és közel kilenc évtizede ez volt a legerősebb a térségben.

Lucy Jones, kaliforniai veterán szeizmológus kiemelte, a régióban ugyan előfordulnak földrengések, de ezek jellemzően kisebbek. Arra is figyelmeztetett, valószínűek lehetnek az utórengések, bár ezek valószínűleg alacsony erősségűek maradnak. A fő rengés után egy órán belül három kisebb, 2,7-es erősségű földrengést regisztráltak az epicentrum közelében.

A kaliforniai kormányzó sürgősségi szolgálatának hivatala (Cal OES) azt közölte, közel 657 ezer földrengés korai figyelmeztető riasztást küldtek Észak-Kaliforniában a MyShake nevű alkalmazáson keresztül. A tisztviselők hozzátették, bár nem kaptak jelentést jelentős károkról vagy sérülésekről, a helyi hatóságokkal együttműködve figyelemmel kísérik a helyzetet - írja az Independent.



