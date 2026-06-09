Olyan erős földrengés volt Kuba partjainál, hogy még Florida is beleremegett

A Richter-skála szerinti 6,1-es erősségű földrengés Kuba északnyugati partvidékének közelében következett be, nem messze Mantua térségétől. A rengés olyan erős volt, hogy a hatását még Floridában is érzékelték, ahol számos lakos jelentette, hogy megmozdultak a bútorok, remegtek az épületek, és furcsa vibrálást tapasztaltak, számolt be a Fox Weather.

Ilyen erősségű földrengés igen ritka a Mexikói-öböl térségében – Fotó: UFUK CELAL GUZEL / ANADOLU

A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat szerint különösen Florida délnyugati részéről érkezett sok bejelentés. A rengéseket még Tampa környékén is érezni lehetett, amely mintegy 640 kilométerre található a földrengés epicentrumától.

Az óceánban volt a földrengés – sokan cunamitól tartottak

A földmozgás az óceánban történt, ezért sokan azonnal egy esetleges szökőártól kezdtek tartani. A hatóságok azonban gyorsan közölték, hogy nincs cunamiveszély.

A szakértők szerint a mostani esemény rendkívül ritka. A FOX Forecast Center beszámolója alapján ilyen erősségű földrengés ezen a környéken különösen szokatlannak számít. Az amerikai földtani intézet, a USGS adatai szerint ez volt a legerősebb rengés a Mexikói-öböl térségében 1959 óta.

Floridában utoljára 2024 novemberében éreztek földrengést, ezért a hétfői esemény sokakat váratlanul ért. A szakemberek továbbra is figyelemmel kísérik a térséget, és nem zárják ki az utórengések lehetőségét.

Update: Shaking has been felt across much of Florida in the aftermath of the 6.1 magnitude quake just west of Cuba.



*NO* tsunami threat is expected from the earthquake. https://t.co/v8qFN0vbs8 pic.twitter.com/qJBSOGE5PR — NWS Miami (@NWSMiami) June 8, 2026

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