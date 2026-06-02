Hatalmas földrengés rázta meg Olaszországot, sokan a legrosszabbtól tartottak

Erős földrengés rázta meg Dél-Olaszország nagy részét kedden, nem sokkal éjfél után. A 6,2-es erősségű földmozgást az ország déli részén több lakos is érezte – írja a EuroNews.

6,2-es erősségű földrengés rázta meg Olaszországot június 2-án (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) 6,2-es erősségű földrengést regisztrált, amelynek epicentruma a tengeren, Calabria Tirrén-tengeri partjainál, Belmonte Calabro közelében, Cosenza tartományban volt. A rengés 250 kilométeres mélységben következett be.

A rengést erősen érezték a Tirrén-tenger partvidékén, de eddig nem érkezett jelentés károkról.

A földrengést Nápolyban és a Vezúv környékén is érezték, valamint Calabria, Basilicata, Puglia és Szicília több részén.

A rengés után a regionális polgári védelmi hatóság felvette a kapcsolatot az epicentrumhoz legközelebb eső településekkel, köztük Amanteával, Cetraróval és Lamezia Termével, de kárról nem érkezett jelentés.

A tűzoltók ellenőrzéseket végeztek a Cosenza térség Tirrén-tengeri partvidékén, hogy felderítsék az esetleges problémákat.

Magnitúdójának ellenére a földrengés nem okozott károkat, mert a rengés mélysége döntő szerepet játszott. Az esemény a felszín alatt körülbelül 250 kilométer mélyen történt, ami szokatlanul nagy mélység, és csökkentette a földszinti rázkódás intenzitását.

Megfejtették a „lehetetlen” földrengések titkát

A szeizmológusok több mint harminc éve próbálják megfejteni, miért ismétlődnek egyes tengeralatti rengések szinte pontos időközönként. A földrengés kutatói most sikerült azonosítani azt a természetes jelenséget, amely megakadályozhatja, hogy ezek a rengések pusztítóbbá váljanak. További részletek az Origo oldalán!

Földrengés: újra megmozdultak az épületek a szomszédban

Horvátországban, Sziszek közelében május 27-én délelőtt 9 óra 51 perckor történt földrengés, amelynek epicentruma a várostól mintegy 10–11 kilométerre délre, Zágrábtól pedig körülbelül 57 kilométerre délkeletre volt. A földmozgás kiindulási pontját 9 kilométeres mélységben határozták meg