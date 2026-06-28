4,1-es magnitúdójú földrengés rázta meg vasárnap reggel Portugália népszerű turisztikai régióját, az Algarvét. Az első jelentések szerint senki sem sérült meg, és jelentős anyagi kárról sem érkezett hír.
4,1-es erősségű földrengés rázta meg Portugália népszerű turisztikai régióját
A Portugál Tenger- és Légkörkutató Intézet (IPMA) közlése szerint a földmozgás helyi idő szerint 7:59-kor történt, és Lagos, valamint Portimao városában is érezni lehetett. A rengés epicentruma az Atlanti-óceánban, a Szent Vince-foktól mintegy 70 kilométerre helyezkedett el.
Portugália – különösen Lisszabon térsége és az Azori-szigetek – szeizmikusan aktív területen fekszik, az eurázsiai és az afrikai kőzetlemezek találkozásánál. Ennek ellenére az elmúlt időszakban viszonylag kevés jelentősebb földrengés történt az országban.
A térség ugyanakkor súlyos földrengések helyszíne is volt a történelem során. Az 1755-ös lisszaboni földrengés és az azt követő cunami becslések szerint 30–40 ezer ember életét követelte, ezzel Európa egyik leghalálosabb természeti katasztrófájává vált. Legutóbb 1969-ben volt egy 7,9-es erősségű földrengés ugyanezen a térségen, amely legalább 13 ember halálát okozta, és több tucatnyian megsérültek – írja Independent.