4,1-es magnitúdójú földrengés rázta meg vasárnap reggel Portugália népszerű turisztikai régióját, az Algarvét. Az első jelentések szerint senki sem sérült meg, és jelentős anyagi kárról sem érkezett hír.

Földrengés volt Portugáliában Fotó: Shutterstock

4,1-es erősségű földrengés rázta meg Portugália népszerű turisztikai régióját

A Portugál Tenger- és Légkörkutató Intézet (IPMA) közlése szerint a földmozgás helyi idő szerint 7:59-kor történt, és Lagos, valamint Portimao városában is érezni lehetett. A rengés epicentruma az Atlanti-óceánban, a Szent Vince-foktól mintegy 70 kilométerre helyezkedett el.

Portugália – különösen Lisszabon térsége és az Azori-szigetek – szeizmikusan aktív területen fekszik, az eurázsiai és az afrikai kőzetlemezek találkozásánál. Ennek ellenére az elmúlt időszakban viszonylag kevés jelentősebb földrengés történt az országban.

A térség ugyanakkor súlyos földrengések helyszíne is volt a történelem során. Az 1755-ös lisszaboni földrengés és az azt követő cunami becslések szerint 30–40 ezer ember életét követelte, ezzel Európa egyik leghalálosabb természeti katasztrófájává vált. Legutóbb 1969-ben volt egy 7,9-es erősségű földrengés ugyanezen a térségen, amely legalább 13 ember halálát okozta, és több tucatnyian megsérültek – írja Independent.