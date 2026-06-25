Hihetetlen pusztítást végzett a földrengés – sokkoló videókon a venezuelai tragédia

Két nagy erejű földrengés rázta meg Venezuelát szerda délután. Az első rengés 7,2-es, míg a második még erősebb, 7,5-ös magnitúdójú volt.
A rengések épületkárokat okoztak Caracasban. A szakértők közben arra figyelmeztettek, hogy a dél-amerikai országban jelentős emberi és anyagi veszteségek is bekövetkezhetnek.
Az Egyesült Államok Földtani Intézete (USGS) szerint először egy 7,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki mintegy 160 kilométerre Caracas nyugati részétől. Kevesebb mint egy perccel később egy még erősebb, 7,5-ös magnitúdójú rengés követte.
A hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos adatokat az esetleges halálos áldozatokról vagy sérültekről.
A helyzet folyamatosan változik, a mentőegységek és a hatóságok felmérik a károkat, miközben az ország több térségéből is érkeznek jelentések a földrengések hatásairól.