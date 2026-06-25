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Erős földrengés rázta meg Venezuelát – legalább 32 ember meghalt – videó

földrengés

Hihetetlen pusztítást végzett a földrengés – sokkoló videókon a venezuelai tragédia

35 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Óriási pusztítás érte Venezuelát. A térséget két nagy ereű földrengés rázta meg szerdán, az anyagi kár óriási, a hatóságok egyelőre nem közölték, hány áldozata van a csapásnak.
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földrengésCaracasVenezuela

Két nagy erejű földrengés rázta meg Venezuelát szerda délután. Az első rengés 7,2-es, míg a második még erősebb, 7,5-ös magnitúdójú volt.

Mentőmunkások kutatnak egy összeomlott épület romjai között a 2026. június 24-én a Caracasban, Venezuelában bekövetkezett erős földrengés után.
Mentőmunkások kutatnak egy összeomlott épület romjai között a 2026. június 24-én a Caracasban, Venezuelában bekövetkezett erős földrengés után.
Fotó: DIKO BETANCOURT / ANADOLU

A rengések épületkárokat okoztak Caracasban. A szakértők közben arra figyelmeztettek, hogy a dél-amerikai országban jelentős emberi és anyagi veszteségek is bekövetkezhetnek.

Az Egyesült Államok Földtani Intézete (USGS) szerint először egy 7,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki mintegy 160 kilométerre Caracas nyugati részétől. Kevesebb mint egy perccel később egy még erősebb, 7,5-ös magnitúdójú rengés követte.

A hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos adatokat az esetleges halálos áldozatokról vagy sérültekről.

A helyzet folyamatosan változik, a mentőegységek és a hatóságok felmérik a károkat, miközben az ország több térségéből is érkeznek jelentések a földrengések hatásairól.

Megrázó felvételek a Venezuelában pusztító földrengésről:

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