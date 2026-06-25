30 000 embert keresnek még, ezrek halhattak meg a venezuelai földrengésben

Két nagy erejű földrengés rázta meg Venezuelát szerda délután. Az első rengés 7,2-es, míg a második még erősebb, 7,5-ös magnitúdójú volt. A tragédiának legalább 164 halálos áldozata van, 971-en megsérültek, és több mint 30 000 embert eltűntként tartanak nyilván – írja a SkyNews.
A földrengések Venezuela fővárosát, Caracast sújtották, amelynek több mint kétmillió lakosa van. A legnagyobb hatás az északi parton fekvő, mintegy 380 000 lakosú La Guaira államot érte.
Több mint 30 000 embert jelentettek eltűntként Venezuelában, de ez a szám növekszik.
Az eltűnt személyek felkutatására létrehoztak egy weboldalt, ahol a családtagok megoszthatják szeretteik képeit, akikkel nem tudták felvenni a kapcsolatot. Az oldal segítségével több mint 1600 embert már megtaláltak, de sokakat még mindig keresnek.
A mentőcsapatok versenyt futnak az idővel, hogy a romok alatt túlélőket találjanak, miközben egyre nő a földrengés halálos áldozatainak száma.
Pánikba esve menekültek a lakosok
„Azt hittem, meg fogok halni” – mondta egy fiatal lány, aki otthon tartózkodott az édesanyjával a földrengés idején.
„Soha nem gondoltam volna, hogy valaha is átélünk majd ilyesmit” – mondta egy asszony.
„Csak arra tudtam gondolni, hogy bemászok a bejárati ajtó és egy kőfal közé... hogy megpróbáljam megvédeni magam. Azt hittem, rám fog omlani az épület” – mondta Nicole Kolster, a BBC Mundo újságírója.
Hihetetlen pusztítást végzett a földrengés – sokkoló videókon a venezuelai tragédia
Óriási pusztítás érte Venezuelát. A térséget két nagy erejű földrengés rázta meg szerdán, az anyagi kár óriási. A halálos áldozatok száma folyamatosan nő, a mentőcsapatok versenyt futnak az idővel a túlélők kimentéséért. A pusztító földrengésről készült felvételeket megtekintheti az Origo oldalán.
Gyűjtést indítottak a magyarok a pusztító venezuelai földrengés után
A venezuelai földrengést követően a baptista mentőcsapat bejelentette, készenlétben állnak, hogy ha szükséges, segítséget nyújtsanak a venezuelai földrengés után. A Baptista Szeretetszolgálat HUBA Rescue24 elnevezésű speciális mentőcsapata nyolc mentővel és három kereső kutyával készenlétben van, a szervezet felajánlotta segítségét.