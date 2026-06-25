30 000 embert keresnek még, ezrek halhattak meg a venezuelai földrengésben

Két nagy erejű földrengés rázta meg Venezuelát szerda délután. Az első rengés 7,2-es, míg a második még erősebb, 7,5-ös magnitúdójú volt. A tragédiának legalább 164 halálos áldozata van, 971-en megsérültek, és több mint 30 000 embert eltűntként tartanak nyilván – írja a SkyNews.

Mentőmunkások az összeomlott épületek romjain a 2026. június 25-én Caracas-tól északnyugatra, körülbelül 30 km-re fekvő La Guaira állam Catia La Mar városában történt földrengés utáni kutatási munkálatok során.

Fotó: JUAN BARRETO / AFP

A földrengések Venezuela fővárosát, Caracast sújtották, amelynek több mint kétmillió lakosa van. A legnagyobb hatás az északi parton fekvő, mintegy 380 000 lakosú La Guaira államot érte.

Több mint 30 000 embert jelentettek eltűntként Venezuelában, de ez a szám növekszik.

Az eltűnt személyek felkutatására létrehoztak egy weboldalt, ahol a családtagok megoszthatják szeretteik képeit, akikkel nem tudták felvenni a kapcsolatot. Az oldal segítségével több mint 1600 embert már megtaláltak, de sokakat még mindig keresnek.

A mentőcsapatok versenyt futnak az idővel, hogy a romok alatt túlélőket találjanak, miközben egyre nő a földrengés halálos áldozatainak száma.

Pánikba esve menekültek a lakosok

„Azt hittem, meg fogok halni” – mondta egy fiatal lány, aki otthon tartózkodott az édesanyjával a földrengés idején.

„Soha nem gondoltam volna, hogy valaha is átélünk majd ilyesmit” – mondta egy asszony.

„Csak arra tudtam gondolni, hogy bemászok a bejárati ajtó és egy kőfal közé... hogy megpróbáljam megvédeni magam. Azt hittem, rám fog omlani az épület” – mondta Nicole Kolster, a BBC Mundo újságírója.

UPDATE: Death toll from Venezuela earthquake rises to 164, more than 11,000 people reported missing pic.twitter.com/dqMjfzAJub — BNO News Live (@BNODesk) June 25, 2026

Hihetetlen pusztítást végzett a földrengés – sokkoló videókon a venezuelai tragédia

Óriási pusztítás érte Venezuelát. A térséget két nagy erejű földrengés rázta meg szerdán, az anyagi kár óriási. A halálos áldozatok száma folyamatosan nő, a mentőcsapatok versenyt futnak az idővel a túlélők kimentéséért. A pusztító földrengésről készült felvételeket megtekintheti az Origo oldalán.

Gyűjtést indítottak a magyarok a pusztító venezuelai földrengés után

A venezuelai földrengést követően a baptista mentőcsapat bejelentette, készenlétben állnak, hogy ha szükséges, segítséget nyújtsanak a venezuelai földrengés után. A Baptista Szeretetszolgálat HUBA Rescue24 elnevezésű speciális mentőcsapata nyolc mentővel és három kereső kutyával készenlétben van, a szervezet felajánlotta segítségét.