Folyamatosan kerülnek elő a holttestek, megugrott a földrengés áldozatainak száma

Legalább 164 ember hunyt el, és 971-en megsérültek a venezuelai földrengésben. Mint az már ismert, szerda délután két nagy erejű földrengés rázta meg Caracas környékét. Az első rengés 7,2-es, míg a második még erősebb, 7,5-ös magnitúdójú volt – írja a CBS News.
Delcy Rodríguez megbízott elnök csütörtökön közölte, hogy a halálos áldozatok száma tovább emelkedett, jelenleg úgy tudják, 164 ember hunyt el, és legalább 971-en megsérültek, de a számok még nőhetnek.
Rodriguez szerint az ország északi partján fekvő La Guaria állam volt a legsúlyosabban sújtott.
Több tucat épület omlott össze. Azon dolgozunk, hogy megmentsük azokat az életeket, amelyeket Isten enged nekünk megmenteni. La Guaira állam valódi tragédiával néz szembe, és katasztrófa sújtotta övezetté vált
– mondta.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön kora reggel közölte, hogy az Egyesült Államok kutatócsoportokat, orvosi erőforrásokat és humanitárius segélyt küld Venezuelába.
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Hihetetlen pusztítást végzett a földrengés – sokkoló videókon a venezuelai tragédia
Két nagy erejű földrengés rázta meg Venezuelát szerda délután. Az első rengés 7,2-es, míg a második még erősebb, 7,5-ös magnitúdójú volt. A katasztrófáról készült felvételeket megtekintheti az Origo oldalán.
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Készenlétben áll a baptista mentőcsapat, hogy ha szükséges, segítséget nyújtson a venezuelai földrengés után; megkezdődött a szolidaritási akció is a rászorulók támogatására – közölte a szeretetszolgálat.