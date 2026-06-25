Folyamatosan kerülnek elő a holttestek, megugrott a földrengés áldozatainak száma

Legalább 164 ember hunyt el, és 971-en megsérültek a venezuelai földrengésben. Mint az már ismert, szerda délután két nagy erejű földrengés rázta meg Caracas környékét. Az első rengés 7,2-es, míg a második még erősebb, 7,5-ös magnitúdójú volt – írja a CBS News.

A földrengés Caracas térségében, La Guaira államban, valamint a Morón és Yumare környéki településeken okozta a legsúlyosabb károkat, több épület összeomlott, a mentőalakulatok pedig továbbra is túlélők után kutatnak.

Fotó: Jacinto OLIVEROS / AFP

Delcy Rodríguez megbízott elnök csütörtökön közölte, hogy a halálos áldozatok száma tovább emelkedett, jelenleg úgy tudják, 164 ember hunyt el, és legalább 971-en megsérültek, de a számok még nőhetnek.

Rodriguez szerint az ország északi partján fekvő La Guaria állam volt a legsúlyosabban sújtott.

Több tucat épület omlott össze. Azon dolgozunk, hogy megmentsük azokat az életeket, amelyeket Isten enged nekünk megmenteni. La Guaira állam valódi tragédiával néz szembe, és katasztrófa sújtotta övezetté vált

– mondta.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön kora reggel közölte, hogy az Egyesült Államok kutatócsoportokat, orvosi erőforrásokat és humanitárius segélyt küld Venezuelába.

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