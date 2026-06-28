A romok között született meg egy kisbaba Venezuelában – videó

Erős földrengés rázta meg Venezuela északi részét, Több százan meghaltak, ezrek tűntek el. A katasztrófa közepette azonban egy különleges történet adott reményt: egy kisbaba született az utcán, egy összedőlt épület mellett – írja a New York Post.
A baba a La Guairá nevű tengerparti városban jött világra, miután édesanyját egy összedőlt épületből mentették ki a földrengés után. A nő később egy biztonságos zónában vajúdni kezdett, ahol egy orvos segítette a szülést a sötétben, a romok mellett.
A videófelvételeken látható, ahogy az orvos a karjában tartja az újszülöttet, miközben mások segítik az édesanyát.
„A legnagyobb kihívás volt számomra egy babát a világra segíteni, miközben a föld is remegett”
– írta a szülést levezető orvos, María Fernanda Terán.
A helyiek és a közösségi média felhasználói hősként ünneplik az orvost és a történteket, sokan „csodának” nevezik a baba születését a pusztítás közepette.
Hatalmas pusztítást okozott a földrengés
Tovább nőtt a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma: a legfrissebb jelentések szerint 235 ember meghalt, és több mint 4300-an megsérültek, mialatt továbbra is zajlik a keresés az eltűntek után.
Drámai képek a venezuelai földrengésről
Két nagy erejű földrengés rázta meg Venezuelát szerda délután. Az első rengés 7,2-es, míg a második még erősebb, 7,5-ös magnitúdójú volt. A rengések épületkárokat okoztak Caracasban. A földrengésről készült galériát megtekintheti az Origo oldalán.