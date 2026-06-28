A romok között született meg egy kisbaba Venezuelában – videó

Erős földrengés rázta meg Venezuela északi részét, Több százan meghaltak, ezrek tűntek el. A katasztrófa közepette azonban egy különleges történet adott reményt: egy kisbaba született az utcán, egy összedőlt épület mellett – írja a New York Post.

Túlélők után kutatnak, miután két erős földrengés rázta meg Venezuelát szerdán

Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

A baba a La Guairá nevű tengerparti városban jött világra, miután édesanyját egy összedőlt épületből mentették ki a földrengés után. A nő később egy biztonságos zónában vajúdni kezdett, ahol egy orvos segítette a szülést a sötétben, a romok mellett.

A videófelvételeken látható, ahogy az orvos a karjában tartja az újszülöttet, miközben mások segítik az édesanyát.

„A legnagyobb kihívás volt számomra egy babát a világra segíteni, miközben a föld is remegett”

– írta a szülést levezető orvos, María Fernanda Terán.

A helyiek és a közösségi média felhasználói hősként ünneplik az orvost és a történteket, sokan „csodának” nevezik a baba születését a pusztítás közepette.