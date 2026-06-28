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földrengés

A romok között született meg egy kisbaba Venezuelában – videó

27 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Csodababa született a romok mellett Venezuelában. Súlyos földrengés rázta meg az országot szerda délután. Több százan meghaltak, ezreket keresnek. A romok közül mentettek ki egy várandós nőt is, aki vajúdni kezdett, és a helyszínen adott életet gyermekének.
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földrengésújszülöttorvoskisbabaVenezuela

Erős földrengés rázta meg Venezuela északi részét, Több százan meghaltak, ezrek tűntek el. A katasztrófa közepette azonban egy különleges történet adott reményt: egy kisbaba született az utcán, egy összedőlt épület mellett – írja a New York Post.

Túlélők után kutatnak, miután két erős földrengés rázta meg Venezuelát szerdán.
Túlélők után kutatnak, miután két erős földrengés rázta meg Venezuelát szerdán
Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

A baba a La Guairá nevű tengerparti városban jött világra, miután édesanyját egy összedőlt épületből mentették ki a földrengés után. A nő később egy biztonságos zónában vajúdni kezdett, ahol egy orvos segítette a szülést a sötétben, a romok mellett.

A videófelvételeken látható, ahogy az orvos a karjában tartja az újszülöttet, miközben mások segítik az édesanyát.

„A legnagyobb kihívás volt számomra egy babát a világra segíteni, miközben a föld is remegett”

– írta a szülést levezető orvos, María Fernanda Terán.

A helyiek és a közösségi média felhasználói hősként ünneplik az orvost és a történteket, sokan „csodának” nevezik a baba születését a pusztítás közepette.

Hatalmas pusztítást okozott a földrengés

Tovább nőtt a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma: a legfrissebb jelentések szerint 235 ember meghalt, és több mint 4300-an megsérültek, mialatt továbbra is zajlik a keresés az eltűntek után.

Drámai képek a venezuelai földrengésről

Két nagy erejű földrengés rázta meg Venezuelát szerda délután. Az első rengés 7,2-es, míg a második még erősebb, 7,5-ös magnitúdójú volt. A rengések épületkárokat okoztak Caracasban. A földrengésről készült galériát megtekintheti az Origo oldalán.

 

 

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